Otvoren prvi centar u Hrvatskoj posvećen međimurskoj popevki: 'Ljudi tu žive za to'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OD MURE DO DRAVE /

Međimurska popevka stoljećima prati život ljudi u kraju između Mure i Drave. Pjevala se tijekom rada, u trenucima slavlja, ali i u tuzi, a i danas zauzima važno mjesto u svakodnevici brojnih Međimuraca.

'Ljudi tu baš žive za to. To je nešto što se prenosi iz generacije u generaciju i stvarno svi to moramo čuvati', kaže Dina Štefić iz Donje Dubrave.

Antun Horvat ističe kako je riječ o posebnom glazbenom izričaju.

'To je poseban glazbeni izričaj jer u sebi nosi elemente starih ljestvica, poput pentatonike, i ima taj melankoličan ugođaj. Ima utjecaj susjednih zemalja, ali opet ima neki svoj štih', kaže Horvat.

Interaktivan centar posvećen međimurskoj popevki

Novootvorena Palača međimurske popevke osmišljena je kao moderan interpretacijski centar koji posjetiteljima na interaktivan način približava povijest, značaj i posebnosti međimurske popevke.

'Centar je iznimno interaktivan. Sastoji se od niza elemenata potpomognutih IT rješenjima koja posjetiteljima na različite načine pričaju priču o međimurskoj popevki. Ovo je prvi put da je popevka dobila mjesto na kojem se priča isključivo o njoj', istaknula je autorica stalnog postava Interpretacijskog centra međimurske popevke Jelena Vulić Valentić.

Direktor Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula naglašava kako je najveća vrijednost međimurske popevke to što i danas živi među ljudima.

'Najvažnije je da živi u zajednici. Dakle, da nije samo zabilježena kao video, knjiga ili u nekoj vitrini iza stakla, nego da živi, da se pjeva i da se prenosi sa starijih na mlađe. To međimurska popevka ima u punom obimu', rekao je Grula.

Najmlađi čuvaju autohtoni melos

Da tradicija neće nestati, potvrđuju i kulturno-umjetnička društva u kojima djeca i mladi od najranije dobi uče međimurske popevke.

'Jako mi je drago što imamo mlađu ekipu, osnovnoškolce i srednjoškolce. Kroz kulturno-umjetničko društvo učimo ih da naslijede i dalje promoviraju taj autohtoni melos, međimursku popevku', kaže Antun Horvat.

Nije slučajno da je upravo kraj između Mure i Drave stoljećima bio inspiracija brojnim međimurskim pjesmama. Jedno od takvih mjesta je i ušće Mure u Dravu, koje je ovjekovječeno i u poznatim stihovima: 'Znate ljudi gdje je Donja Dubrava... tu di Mura Dravicu je kušnula.'