Župan Posavec nepravomoćno osuđen, ali ostavke - nema: 'Dokaz da ne treba vjerovati pravosuđu'

Međimurski župan Matija Posavec proglašen je krivim zbog primanja mita! Nepravomoćno je osuđen na godinu i 8 mjeseci, od čega polovinu treba odslužiti u zatvoru. Najavljuje žalbu i kritizira pravosuđe.

Vidno uznemiren Matija Posavec je fotelju župana zamijenio optuženičkom, a mogao bi je na 9 mjeseci zamijeniti i zatvorom, jer je nepravomoćno osuđen zbog primanja mita od 10 tisuća kuna.

"Moram reći da sam malo iznenađen i da je ova presuda dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu zato jer po meni i mom osobnom dojmu bi se trebale sudske presude donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenje i presuda", kaže Posavec.

U zatvor na 9 mjeseci?

Osuđen je na godinu i osam mjeseci, ali je presuda djelomično uvjetna pa bi u zatvor, ako postane pravomoćna, mogao na 9 mjeseci. Uz to mora vratiti 1327 eura, protuvrijednost od 10 tisuća kuna koje je prema optužnici primio prije 5 godina, kako bi osigurao ponovno imenovanje člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste - Josipa Kobala.

"Pri čemu smo preslušavale su se snimke razgovora iz kojih je jasno da je došlo do predaje novca, i to nakon što drugookrivljeni Kobal navodi kako je siguran da će Posavec dobiti izbore i da ga nakon toga „dene u ŽUC“. Time se ostvario se dogovor koji se nije smio dogoditi, i to na mjestu i na takav način", rekao je Mladen Žeravica, sudac Županijskog sudu u Zagrebu.

Zbog davanja mita Josip Kobal osuđen je nepravomoćno na godinu i tri mjeseca zatvora — sedam mjeseci mora u zavor. Posavca se teretilo i da je zaposlio dvije županijske službenice na traženje pročelnika za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Milorada Novkovića. Tih optužbi su oslobođeni.

'Priznanje je bilo pod pritiskom'

"Sud je donio oslobađajuću presudu u odnosu na taj dio i naravno da tim dijelom, razmotrit ćemo po primitku pisanog opravaka sve argumente koji je sudio iznio, a smatramo da su i te inkriminacije dokazane", kaže Tina Grga Ivanjek, zamjenica ravnatelja USKOK-a.

Posavec je 2021. priznao krivnju te podnio ostavku na mjesto župana, no potom je pobijedio na izvanrednim izborima i ponovno se vratio na tu dužnost.

"To priznanje koje se desilo, desilo se pod pritiskom, nije bilo slučajno. Mislim to je jedan proces koji traje već pet godina, za što za dva zapošljavanja na šest mjeseci i porodiljni, gdje nema javnog novca i nitko nije oštećen", kaže Posavec.

Međimurci: 'I dalje budem glasao za njega'

Trenutačno obnaša svoj četvrti mandat koji je osvojio s više od 80 posto glasova. A evo što o presudi kažu Međimurci s kojima smo razgovarali:

"Čista glupost, i velika glupost. Zašto? Glupost. I dalje ima podršku i dalje budem glasao za njega."

"Mislim da je nepraveć vredno, najlakše je uzimati. - Budete i dalje glasali za njega? - Nemam ništa protiv njega, ali o tom o potom."

Da li on i dalje ima vasu podršku? "Ima, on je dobar župan, nije loš kaj se tiče toga."

"Nažalost za nas, jer je on jako puno napravio za Međimurje. Sto posto ima moju podršku jer je čovjek na svom mjestu."

Posavec najavljuje žalbu. "Mislim da će se ova nepravomoćna presuda jako lako pobiti jer, ponavljam još jednom, tu odluku ja nisam donio", kaže.

Ako presuda postane pravomoćna, s njom odlazi i s mjesta čelnog čovjeka Međimurske županije.