Tako je, labude! Budimir srušio rekord koji je malo tko očekivao

Golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske je u Torontu pobijedila Panamu s minimalnih 1-0 (0-0) te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za plasman u drugi krug natjecanja na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska je s tri boda uoči posljednjeg kola na trećem mjestu, s bodom manje od Engleske i Gane koje su u Bostonu odigrale 0-0. Panama je bez bodova ostala bez izgleda za plasman u drugi krug.

Prvo poluvrijeme je donijelo prilično veliko mučenje u pokušaju proboja kroz dvostruki obrambeni panamski zid i niz pogrešaka koje su protiv opasnijeg suparnika mogle biti kobne. Srećom, Panamci ih nisu znali iskoristiti.

Prvi ozbiljniji napad Hrvatske u drugom poluvremenu završio je pogotkom. Sjajno su na desnom krilu obranu Paname izigrali Marco Pašalić i Josip Stanišić. Pašalić je odličnim dodavanjem petom ispratio Stanišićevo utrčavanje, kojim je igraču Bayerna ostao velik prostor za ubačaj. Izveo ga je idealno, oštro i prizemno prema suprotnoj vratnici, gdje je sve pratio Ante Budimir i spretno postavio lijevu nogu te skrenuo loptu u mrežu za 1-0 u 54. minuti.

1 - Con 34 años y 336 días, Ante Budimir se convierte en el goleador más veterano de Croacia 🇭🇷 en la Copa del Mundo, superando el anterior récord de Ivica Olić ante Camerún 🇨🇲 en 2014 (34 años y 277 días).



Cisne. pic.twitter.com/LMQV9ybvwo — OptaJose (@OptaJose) June 24, 2026

S 34 godine i 336 dana, Ante Budimir postao je najstariji strijelac Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, nadmašivši prethodni rekord Ivice Olića protiv Kameruna 2014. godine (34 godine i 277 dana).