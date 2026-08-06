Jezera koja su simbol dragulja Hrvatske: Pogled s vidikovaca impresivan je doživljaj

Daleko od vreve jadranske obale, u kamenom srcu Dalmatinske zagore, skriva se Imotski, grad čija okolica broji čak devet jezera. Među njima se ističu dva prirodna fenomena, Modro i Crveno jezero, monumentalni spomenici prirode nastali urušavanjem podzemnih špilja.

Prema Imotski.hr, njihova jedinstvenost ključni je dio nedavno proglašenog geoparka pod zaštitom UNESCO-a. Iako ih dijeli tek kratka šetnja, ova dva vodena diva pričaju posve različite priče – jednu o životu i igri, a drugu o mistici i nedostižnoj dubini.

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Modro jezero je srce grada

Odmah uz rub Imotskog, podno zidina drevne tvrđave Topana, smjestilo se Modro jezero, čije ime savršeno opisuje intenzivnu plavu boju vode. Njegova najveća posebnost leži u nevjerojatnoj promjenjivosti. Tijekom kišnih razdoblja, dubina mu može doseći i 90 metara, pretvarajući krater u impresivnu vodenu arenu.

Do njegove obale i kristalno čiste vode vodi uređena kamena staza u obliku serpentina, što ga čini omiljenim ljetnim kupalištem za Imoćane i njihove goste. Spuštanje do jezera je doživljaj sam po sebi, a nagrada je osvježenje u mirnoj vodi. Međutim, prava specifičnost događa se u kasno ljeto i jesen, kada jezero ponekad u potpunosti presuši. Tada se njegovo dno pretvara u jedinstveno nogometno igralište na kojem se tradicionalno odigrava utakmica između lokalnih ekipa "Vilenjaka" i "Vukodlaka", spektakl koji svjedoči o neraskidivoj i dubokoj vezi između jezera i ljudi koji uz njega žive.

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Crveno jezero kao mistični bezdan

Na samo kilometar i pol udaljenosti, kao potpuni kontrast živahnom Modrom jezeru, uzdiže se Crveno jezero – geološki div i jedan od uistinu najimpresivnijih krških fenomena. Ime nije dobilo po vodi, već po crvenkastim stijenama bogatim željeznim oksidom koje se gotovo okomito obrušavaju u dubinu. Riječ je o jednoj od najdubljih krških jama u Europi, čija visinska razlika od ruba litica do tajnovitog dna jezera premašuje petsto metara.

Zbog zastrašujuće strmine, spuštanje do njegove vodene površine nemoguće je bez alpinističke opreme, stoga se u njegovoj monumentalnosti uživa s uređenih vidikovaca koji nude pogled od kojeg zastaje dah. Za razliku od Modrog, Crveno jezero nikada ne presušuje.

Njegova dubina i nepristupačnost stoljećima su poticale maštu lokalnog stanovništva, iz čega je proizašla legenda o oholom Gavanu i njegovim dvorima, koji su zbog grijeha propali u zemlju upravo na ovom mjestu. Danas je ovaj zaštićeni spomenik prirode dom i endemskoj ribi, gaovici, što dodatno svjedoči o njegovoj jedinstvenosti.

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Krajina bogate baštine i okusa

Posjet jezerima idealna je prilika za istraživanje cijele Imotske krajine. Nezaobilazna točka je tvrđava Topana, srednjovjekovna utvrda s koje se pruža vjerojatno najljepši pogled na Modro jezero i panoramu grada. Stara gradska jezgra otkriva tradicionalnu arhitekturu kamenih kuća.

No, Imotski nije samo zemlja Modrog i Crvenog jezera. U okolici se krije još sedam manjih jezera, poput Dva oka, dva izvorska jezerca koja se smatraju početkom rijeke Vrljike, ili pak Prološkog blata, prostranog močvarnog područja s otočićem Manastir. Avantura u ovom kraju ne bi bila potpuna bez kušanja lokalnih specijaliteta. Uz poznati pršut i sir, Imotski se ponosi i zaštićenim slasticama – Imotskom tortom i rafiolima, čiji se recepti brižno čuvaju i prenose s generacije na generaciju.

Kada posjetiti?

Imotska jezera nude jedinstven doživljaj tijekom cijele godine. Ljetni mjeseci idealni su za posjetitelje koji se žele okupati u osvježavajućoj vodi Modrog jezera. Kasno ljeto i rana jesen donose poseban spektakl presušivanja jezera i tradicionalnu nogometnu utakmicu na njegovom dnu. Proljeće i jesen najugodniji su za pješačenje i istraživanje okolice zbog blažih temperatura.

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Izlet po mjeri obitelji i prijatelja

Za obitelji s djecom, Modro jezero je savršeno odredište. Uređena staza omogućuje siguran, iako zahtjevan, silazak do obale pogodne za kupanje i piknik. Pogled s vidikovaca na Crveno jezero također je siguran i impresivan doživljaj za sve uzraste.

Vikend s prijateljima može uključivati avanturistički obilazak svih devet jezera, planinarenje te večernje uživanje u lokalnim vinima i gastronomiji koju nude imotske konobe.

Manje poznate priče

Osim legende o Gavanovim dvorima, za Crveno jezero veže se još jedan izazov: bacanje kamena u vodu. Zbog velike visine i zračnih struja, gotovo je nemoguće s ruba litice dobaciti kamen do površine jezera, a lokalno vjerovanje kaže da onome tko uspije slijedi sreća.

Nogometna utakmica na dnu Modrog jezera također je priča za sebe – timovi "Vilenjaka" i "Vukodlaka" simbolično predstavljaju dvije strane presušenog kratera, nastavljajući tradiciju koja slavi životni ciklus jezera.

Kako stići i ne potrošiti previše?

Do Imotskog je najjednostavnije doći automobilom, no dobro je povezan i autobusnim linijama iz većih hrvatskih gradova.

Iz Zagreba: Putovanje automobilom autocestom A1 traje oko četiri sata. Redovite autobusne linije voze između šest i sedam sati, a cijene karata kreću se od 15 do 55 eura, ovisno o prijevozniku i vremenu kupnje.

Iz Rijeke: Vožnja automobilom traje otprilike pet sati. Autobusom je putovanje dulje i obično uključuje presjedanje, a traje oko devet sati. Cijene autobusnih karata počinju od 30 eura.

Iz Splita: Najbrža ruta je iz Splita, odakle vožnja automobilom traje oko sat i pol. Autobusne linije su česte, putovanje traje manje od dva sata, a karte se mogu pronaći već od 8 eura, što ovu opciju čini vrlo povoljnom.

Za posjetitelje koji dolaze automobilom osiguran je besplatan parking u blizini oba jezera.

Tijekom ljetnih mjeseci za razgledavanje Modrog i Crvenog jezera naplaćuje se ulaz. Cijene ulaznica iznose: agencijski posjetitelji – djeca 15,00 kn, odrasli 30,00 kn; individualni posjetitelji – djeca 20,00 kn, odrasli 40,00 kn.

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