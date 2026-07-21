Popularno turističko mjesto uvelo visoke kazne za turiste: 'Dobro došli ste, ali poštujte nas'

Turisti koji posjećuju slikovito ribarsko mjesto Varenna na jezeru Como odsad će morati pripaziti na odabir odjeće. Mjesto je uvelo stroga pravila koja zabranjuju šetnju u kupaćim kostimima ili bez majice izvan plaža, a za prekršitelje su predviđene pozamašne novčane kazne. Ovaj potez dio je šireg trenda u Italiji i Europi kojim se popularne destinacije bore protiv posljedica masovnog turizma.

Detalji novih pravila u Varenni

Novo pravilo, opisano na službenim turističkim stranicama Varenne kao "izmjene i dopune propisa gradske policije", stupilo je na snagu 27. lipnja. Prema njemu, na cijelom općinskom teritoriju zabranjeno je hodati bez majice ili samo u kupaćem kostimu, s iznimkom plaža, molova i pristaništa za brodove. Kazne za nepoštivanje ovog pravila kreću se od 50 do 200 eura.

Varenna, sa svega 650 stanovnika, svake godine privuče stotine tisuća turista. Lokalne vlasti uvele su nove mjere kako bi očuvale izgled grada i zajamčile mir svojoj maloj zajednici.

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"Varenna je predivno mjesto i ponosni smo što svake godine ugošćujemo stotine tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta", izjavio je gradonačelnik Mauro Manzoni za The Guardian. "Međutim, kvaliteta života naših stanovnika ne može biti žrtvovana na oltaru masovnog turizma."

Čini se da lokalno stanovništvo u potpunosti podržava nove mjere, osobito one koje se odnose na odijevanje. "Na plaži možete raditi što želite, ali kada šetate uokolo, ulazite u trgovine, restorane, crkve ili na trg, morate biti pristojno odjeveni", rekao je jedan vlasnik trgovine.

Ograničenja za turističke grupe

Osim pravila o odijevanju, Varenna je ograničila i veličinu turističkih grupa na najviše 25 osoba. Vodičima je zabranjeno korištenje zvučnika i bilo kakvih pojačala glasa, a kazne za to kršenje kreću se od otprilike 100 do gotovo 500 eura, uz mogućnost višemjesečne zabrane rada.

Propisi nalažu da se grupe moraju kretati pješačkim rutama bez ometanja drugih građana, a zabranjeno im je zaustavljanje i okupljanje na ključnim točkama u mjestu, poput trgova i uskih povijesnih ulica, kako bi se spriječile gužve.

Raste trend borbe protiv masovnog turizma

Ovo malo mjesto na jezeru Como pridružilo se brojnim gradovima diljem Italije koji su nametnuli slične mjere u borbi protiv prekomjernog turizma. Sorrento na obali Amalfija još je 2022. godine uveo kazne do 500 eura za šetnju u kupaćem kostimu. Gradonačelnik Sorrenta Massimo Coppola tada je izjavio da golotinja narušava imidž grada i uznemiruje lokalno stanovništvo.

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"Nastavak ovakve situacije, osim što uzrokuje nelagodu kod stanovništva i posjetitelja, mogao bi dovesti do negativne ocjene kvalitete života u našem gradu, s posljedicama za njegov imidž i turizam", rekao je Coppola. Slično tome, Portofino je uveo "zone bez zadržavanja" kako bi spriječio gužve koje nastaju zbog turista koji snimaju selfije na popularnim lokacijama.

Slične mjere i na drugim europskim destinacijama

Italija nije jedina zemlja koja se bori s ovim problemom. U Barceloni, posjetitelji mogu nositi kupaće kostime na plaži ili bazenu, ali odlazak u centar grada u takvom izdanju može vas stajati kazne do otprilike 300 eura. Isto vrijedi i za Mallorcu, gdje su bikiniji ograničeni samo na plaže i bazene, a kazne za nepoštivanje pravila idu i do 600 eura. Takve mjere poznate su i u Hrvatskoj, gdje su u povijesnim jezgrama gradova poput Dubrovnika i Hvara također na snazi kazne za neprimjereno odjevene turiste.

Ovaj globalni trend pokazuje rastuću svijest o potrebi za održivijim pristupom turizmu. Destinacije sve više nastoje uspostaviti ravnotežu između ekonomskih koristi koje turizam donosi i očuvanja kvalitete života lokalnih zajednica te zaštite svoje kulturne i prirodne baštine. Poruka je jasna: dobrodošli ste, ali poštujte mjesto koje posjećujete.

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