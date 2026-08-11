Stassie propustila rođendansku zabavu Kylie Jenner i pokrenula glasine o svađi

Dok su sestre Kardashian i Hailey Bieber bile uz slavljenicu, obožavatelji su se pitali je li prijateljstvu došao kraj?

Putovanje Europom umjesto proslave

Dok je Kylie u svom domu u Los Angelesu slavila uz tematsku zabavu 'Princess Kitty', odjevena u ružičastu haljinu od lateksa i okružena obitelji, Stassie ljetuje u Europi. Viđena je na Ibizi i Sardiniji s popularnom influencericom Alix Earle, a njezina odsutnost na Kylienoj proslavi nije prošla nezapaženo. Komentari poput 'Gdje si, Stassie?' i 'Trebala bi biti na rođendanu svoje najbolje prijateljice' preplavili su društvene mreže. Neki su korisnici izrazili iskrenu zabrinutost, dok su je drugi optužili da je 'lažna prijateljica', s obzirom na to da su ona i Kylie nerazdvojne još od 13. godine života.

Brzi odgovor ugušio nagađanja

Ipak, čini se da za dramu nema mjesta. Stassie je brzo reagirala na Kylienu objavu s rođendanske zabave, ostavivši komentar: 'Savršena djevojka, volim te zauvijek.' Time je jasno dala do znanja da među njima nema zle krvi. Na sam dan Kylienog rođendana, 10. kolovoza, na svom je Instagram Storyju objavila i posvetu prijateljici, nazvavši je 'svojom bebom' i 'zauvijek najboljom prijateljicom'. Kylie je tu objavu odmah podijelila na svom profilu, čime je dodatno potvrdila da je sve u redu. Izvor blizak prijateljicama potvrdio je kako 'nema poznatih nesuglasica' između njih.

Foto: Instagram

Obožavatelji su stali u obranu, ističući da prijatelji ne moraju svaki trenutak provoditi zajedno i da ljetni planovi mogu biti prepreka. Čini se da je Stassieno odsustvo bilo samo rezultat preklapanja rasporeda, a ne znak problema, dokazujući da se i slavnima život ponekad ispriječi planovima.

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