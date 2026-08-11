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NEŠTO SE KUHA /

Evo gdje bi Brozović mogao nastaviti karijeru nakon Al Nassra

Evo gdje bi Brozović mogao nastaviti karijeru nakon Al Nassra
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Foto: Profimedia

Brozović je tijekom tri godine u Saudijskoj Arabiji zaradio oko 100 milijuna dolara

11.8.2026.
11:56
Sportski.net
Profimedia
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Marcelo Brozović i dalje je bez angažmana nakon odlaska iz saudijskog Al Nassra, no čini se da hrvatski veznjak ne žuri s odlukom.

Za njegove usluge već su se raspitivali grčki klubovi, a ranije se spominjao čak i Real Madrid. Međutim, pregovori s Olympiacosom i Panathinaikosom nisu otišli daleko, navodno zbog Brozovićevih financijskih zahtjeva.

Sada je u priču ušla i Al-Jazira iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Klub iz Abu Dhabija razmatra 33-godišnjeg Hrvata kao moguće pojačanje u veznom redu, ali konkretna ponuda još nije stigla.

Brozović je tijekom tri godine u Saudijskoj Arabiji zaradio oko 100 milijuna dolara, a prema dosadašnjim informacijama za dvogodišnji ugovor traži oko sedam milijuna eura.

Ostaje vidjeti hoće li Al-Jazira biti spremna ispuniti njegove uvjete. Za sada je Brozović slobodan igrač i čeka novu priliku.

Marcelo Brozović
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