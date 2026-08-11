Brutalne scene u kafiću u Stobreču! Mlatio konobara, goste i interventnu: 'Sve ću vas pobiti'

Splitsko-dalmatinska policija objavila je nevjerojatne detalje drame koja se odvijala u ponedjeljak navečer u jednom kafiću u Stobreču, gdje je muškarac napao djelatnika i goste, a potom se sukobio i s interventnom policijom.

Interventna policija na teren je pristigla nakon što im je, dok su osiguravali javno okupljanje, prišao građanin i zamolio ih da odu do kafića u Stepinčevoj ulici u kojem muškarac radi nered, baca inventar i agresivno se ponaša prema gostima.

'Sve ću vas pobiti'

Policiju je na licu mjesta zatekao šokantan prizor. Ljudi su trčali iz kafića, inventar je bio razbacan, a uz šank je stajao muškarac jače građe koji je napadao goste, šakama udarao u šank, razbijao stvari i vikao da će sve pobiti. Na podu su bile razbacane krhotine od stakla, a muškarac je imao posjekotine na glavi i rukama.

Iako su mu naredili da prestane, nasilnik se oglušio te je uzeo čašu sa šanka i bacio je na pod. Potom je zauzeo borbeni položaj i sa stisnutim šakama krenuo na policajce. Nad njim su morali upotrijebiti sredstva prisila, no nije se predao tako lako - šakama i nogama pokušao je udariti policajce koji su ga svladavali, a pritom je psovao i prijetio im.

Otkriveno o kome je riječ

Policija ga je uhitila, a s obzirom na vidljive posjekotine, odvela i na liječnički pregled, gdje su mu utvrđene lakše ozljede. Tijekom pregleda nastavio je prijetiti policajcu. Liječnička pomoć pružena je i dvojici policajca, koji su u obračunu zadobili lakše ozljede.

Utvrđeno je da je riječ o 42-godišnjaku, koji je bio gost u kafiću te je odjednom bacio čašu unutar šanka. Kada ga je konobar upozorio da prestane i izađe, napao ga je i udario šakom. Gosti su pokušali spriječiti daljnji napad, ali 42-godišnjak je šakom udario još jednog muškarca.

Trenutačno se nalazi u pritvoru, a nad njim traje kriminalističko istraživanje.