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TRAGEDIJA NA UČKI /

Motociklist (19) poginuo u sudaru: Tragedija otkrila još puno toga

Motociklist (19) poginuo u sudaru: Tragedija otkrila još puno toga
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Zbog očevida je dionica Županijske ceste 5047 bila zatvorena za promet nekoliko sati.

10.8.2026.
14:25
Jaga Komazec
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
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Poginuo je motociklist (19), njemački državljanin, u prometnoj nesreći koja se u subotu oko 16.50 sati dogodila na Županijskoj cesti 5047 između Vele Učke i Veprinca.

Mladić je vozio iz smjera Vele Učke prema Veprincu kada je izgubio nadzor nad motociklom, pao i prešao na suprotnu prometnu traku, gdje je udario u automobil riječkih registracija.

Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće. Njegovo tijelo prevezeno je na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, dok je cesta zbog očevida nekoliko sati bila zatvorena za promet.

Motocikli opasnih nedostataka

Policija je naknadno utvrdila da je poginuli bio dio skupine vozača enduro motocikala koja se zajedno kretala tom cestom.

Motocikli ostalih članova skupine privremeno su oduzeti i poslani na izvanredni tehnički pregled. Ondje su utvrđeni opasni tehnički nedostaci, zbog čega su vozači kažnjeni s 660 eura.

Motociklist (19) poginuo u sudaru: Tragedija otkrila još puno toga
Foto: PU primorsko-goranska

Policija je ponovno upozorila na važnost tehničke ispravnosti enduro motocikala te naglasila da sva vozila prije uključivanja u promet moraju ispunjavati propisane tehničke uvjete.

Prometna NesrećaMotociklistMotoriPreminuo VozačNjemci
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