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NOVA PRAVILA EU /

Stižu strože kontrole vozila, ali i nova pravila za tehnički pregled, evo detalja

Stižu strože kontrole vozila, ali i nova pravila za tehnički pregled, evo detalja
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Za početak pregovora s državama članicama glasala su 32 zastupnika, deset ih je bilo protiv, a jedan suzdržan

9.7.2026.
16:43
Jaga Komazec
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Zastupnici u Europskom parlamentu početkom svibnja prihvatili su nacrt stajališta o izmjenama pravila za tehničke preglede vozila.

Jedna od važnijih novosti bila bi mogućnost da vozač tehnički pregled obavi i u drugoj članici Europske unije, a ne samo u zemlji u kojoj je automobil registriran. U tom bi slučaju dobio privremenu potvrdu koja bi vrijedila šest mjeseci, dok bi sljedeći pregled morao obaviti u matičnoj državi registracije.

Kako prenosi Automobiliona, promjene bi obuhvatile i detaljniju kontrolu sustava pomoći vozaču. Među njima su zračni jastuci, automatsko kočenje u nuždi te pojedine komponente važne za električna i hibridna vozila.

Predlaže se i mjerenje broja sitnih čestica te emisija dušikovih oksida, no države članice same bi odlučivale koliko će takva ispitivanja biti opsežna.

Stroža kontrola vozila

Nova pravila mogla bi utjecati i na obavezne opozive vozila. Automobil čiji vlasnik nije uklonio kvar zbog kojeg je proizvođač raspisao opoziv mogao bi biti odbijen na tehničkom pregledu.

Posebna pozornost posvećena je i manipulacijama kilometražom kod rabljenih vozila. Servisi bi trebali redovito evidentirati stanje brojača, a proizvođači podatke iz povezanih automobila dostavljati u nacionalne baze.

Izvjestitelj Jens Gieseke poručio je da je cilj povećati sigurnost na cestama i učinkovitost pregleda, bez dodatnog opterećenja građana i poduzeća.

"Nema godišnjih općih pregleda za vozila starija od deset godina i nema dodatnih zahtjeva za testiranje lakih gospodarskih vozila", rekao je.

Za početak pregovora s državama članicama glasala su 32 zastupnika, deset ih je bilo protiv, a jedan suzdržan.

Europski ParlamentAutomobiliVozilaTehnički Pregled VozilaNova Pravila
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