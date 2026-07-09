Velika novost za putnike, dobivat će do 600 eura odštete za kašnjenje: Evo što se još mijenja

Da bi dolasci i odlasci putnicima u zračnim lukama bili jednostavniji i ugodniji, pobrinuo se Europski parlament (EP). Od odšteta do malih kofera, donijeli su nova pravila u korist prava putnika.

Za izgubljene živce zbog čekanja jer let kasni ili je otkazan - novčana utjeha u vaš novčanik ovoga puta doletjet će brže i jednostavnije. Ako let kasni najmanje tri sata - putnici će imati pravo na odštetu od 250 do 600 eura. A 600 eura bit će im vraćeno i ako je let otkazan.

O tim pravima aviokompanije će putnike morati obavijestiti u roku od četiri dana, a u 30 dana odgovoriti im na zahtjev za naknadu. Omogućeno je to novim pravilima koja su u utorak usvojena u Europskom parlamentu nakon čak 13 godina pregovora.

'Na ovome se radilo godinama'

"Na ovome se radilo godinama i sama sam uložila puno truda kako bi konačni prijedlog bio što bolji za putnike. U praksi to znači da četveročlana obitelj koja leti iz Zagreba za Lisabon i let ima kasni više od tri sata neće morati sami istraživati imaju li pravo na naknadu već će ta zrakoplovna tvrtka morat će ih obavijestiti o pravima u roku od četiri dana i odgovoriti u roku od 30 dana. To bi značilo da bi svi zajedno imali pravo na naknadu od 1600 eura", kaže zastupnica EP-a Nikolina Brnjac (HDZ/EPP).

Promjena ima još. Po novom, mali kofer sada ulazi u osnovnu cijenu prikazane karte. A ako vam ne treba, cijena će se smanjiti. Prekretnica je to za prava putnika, ističu eurozastupnici, jer staje se na kraj skrivenim troškovima.

"Moći ćete iskoristiti povratnu kartu ako i niste letjeli u odlaznom letu, moći ćete koristiti povratni let. Nadalje, osobito iritantna kazna koje su neke aviokompanije naplaćivale grešku prilikom upisivanja vašeg imena, sada se to više neće smjeti raditi", kaže zastupnica EP-a Biljana Borzan (SDP/S&D)

Jednostavnije će biti i obiteljima s djecom. Ako putujete s djetetom, više nećete morati dodatno plaćati kako biste sjedili zajedno. Djeca mlađa od 14 godina imaju pravo sjediti uz svoju pratnju bez dodatne naknade. Isto vrijedi i za trudnice, osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Nova pravila na snagu bi trebala stupiti za godinu dana, koliko će države članice i zrakoplovne tvrtke imati vremena za prilagodbu.