FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVLJENE SNIMKE /

Boeing s 267 putnika udario u radar, krilo aviona se raspalo

Boeing s 267 putnika udario u radar, krilo aviona se raspalo
×
Foto: Screenshot 'X'/AviationCrazy

Na mjesto događaja ubrzo su stigle hitne službe, uključujući medicinske ekipe i vatrogasce, kako bi pomogle putnicima pri izlasku iz zrakoplova

12.6.2026.
13:45
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/AviationCrazy
VOYO logo
VOYO logo

Zrakopolov Turkish Airlinesa s 267 putnika udario je u metalnu konstrukciju u zračnoj luci u Antalyji, pri čemu je teško oštećeno krilo a na boku trupa nastala je rupa. U incidentu je ozlijeđena jedna osoba, prenosi The Sun.

Riječ je o Boeingu 777-3Q8 koji se u trenutku sudara kretao po zračnoj luci nakon slijetanja. Udar je bio iznimno snažan, a u kabini su se spustile maske za kisik, otvorili pretinci iznad sjedala te su oštećeni dijelovi stropa, opisuju putnici.

Dramatične snimke nastale nakon incidenta pokazuju rastrgano krilo zrakoplova i veliku crveno-bijelu antenu srušenu na stazi. Pretpostavlja se da je krilo zrakoplova zakačilo metalnu konstrukciju, koja je zatim pala na trup Boeinga.

Evakuacija putnika

Nakon sudara odmah je pokrenuta evakuacija svih 267 putnika. Na snimkama se vidi kako putnici napuštaju zrakoplov preko stepenica, dok mnogi u nevjerici promatraju štetu i mobitelima snimaju posljedice udara.

"Nakon slijetanja nešto se odlomilo u avionu", opisuje putnika koja je snimila unutrašnjost kabine. Govoreći o drugoj putnici, dodala je kako je bila "histerična" te da se "čak i oplata aviona poderala".

Putnici su zvuk sudara opisali kao zastrašujuć. Na mjesto događaja ubrzo su stigle hitne službe, uključujući medicinske ekipe i vatrogasce, kako bi pomogle putnicima pri izlasku iz zrakoplova.

Turkish Airlines pokrenuo je tehničku istragu kako bi se utvrdile okolnosti incidenta. Putnici su nakon evakuacije, prema navodima turista, na preuzimanje prtljage čekali oko dva sata.

Podsjetimo, ovaj incident u Antalyji dogodio se nekoliko mjeseci nakon druge zrakoplovne nesreće u Turskoj, u kojoj je u prosincu poginulo osam osoba, među njima i visoki libijski vojni dužnosnik Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. Njegov poslovni zrakoplov tipa Falcon 50 srušio se nedugo nakon polijetanja iz Ankare, a olupina je kasnije pronađena u okrugu Haymana.

Turkish AirlinesBoeing 777PutniciAntalya
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike