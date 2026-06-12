Boeing s 267 putnika udario u radar, krilo aviona se raspalo
Na mjesto događaja ubrzo su stigle hitne službe, uključujući medicinske ekipe i vatrogasce, kako bi pomogle putnicima pri izlasku iz zrakoplova
Zrakopolov Turkish Airlinesa s 267 putnika udario je u metalnu konstrukciju u zračnoj luci u Antalyji, pri čemu je teško oštećeno krilo a na boku trupa nastala je rupa. U incidentu je ozlijeđena jedna osoba, prenosi The Sun.
Riječ je o Boeingu 777-3Q8 koji se u trenutku sudara kretao po zračnoj luci nakon slijetanja. Udar je bio iznimno snažan, a u kabini su se spustile maske za kisik, otvorili pretinci iznad sjedala te su oštećeni dijelovi stropa, opisuju putnici.
Dramatične snimke nastale nakon incidenta pokazuju rastrgano krilo zrakoplova i veliku crveno-bijelu antenu srušenu na stazi. Pretpostavlja se da je krilo zrakoplova zakačilo metalnu konstrukciju, koja je zatim pala na trup Boeinga.
Evakuacija putnika
Nakon sudara odmah je pokrenuta evakuacija svih 267 putnika. Na snimkama se vidi kako putnici napuštaju zrakoplov preko stepenica, dok mnogi u nevjerici promatraju štetu i mobitelima snimaju posljedice udara.
"Nakon slijetanja nešto se odlomilo u avionu", opisuje putnika koja je snimila unutrašnjost kabine. Govoreći o drugoj putnici, dodala je kako je bila "histerična" te da se "čak i oplata aviona poderala".
Putnici su zvuk sudara opisali kao zastrašujuć. Na mjesto događaja ubrzo su stigle hitne službe, uključujući medicinske ekipe i vatrogasce, kako bi pomogle putnicima pri izlasku iz zrakoplova.
Turkish Airlines pokrenuo je tehničku istragu kako bi se utvrdile okolnosti incidenta. Putnici su nakon evakuacije, prema navodima turista, na preuzimanje prtljage čekali oko dva sata.
Podsjetimo, ovaj incident u Antalyji dogodio se nekoliko mjeseci nakon druge zrakoplovne nesreće u Turskoj, u kojoj je u prosincu poginulo osam osoba, među njima i visoki libijski vojni dužnosnik Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. Njegov poslovni zrakoplov tipa Falcon 50 srušio se nedugo nakon polijetanja iz Ankare, a olupina je kasnije pronađena u okrugu Haymana.