Ryanair pod istragom! Roditelj mora sjediti uz svoje dijete, ali to se dodatno naplaćuje?

Najveći europski niskotarifni avioprijevoznik Ryanair našao se pod istragom britanskog regulatora zbog naknade koju naplaćuje roditeljima i skrbnicima kako bi tijekom leta sjedili uz svoju djecu, piše The Guardian.

Britansko tijelo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača (CMA) priopćilo je da uvjeti poslovanja irskog prijevoznika zahtijevaju da barem jedan roditelj sjedi uz svoju djecu, uključujući djecu s invaliditetom, te im za to naplaćuje oko devet eura po letu.

CMA je objavilo kako istražuje predstavljaju li uvjeti poslovanja irske zrakoplovne kompanije nepoštenu praksu prema potrošačima. Sporna je odredba prema kojoj barem jedan roditelj mora sjediti uz dijete u dobi od dvije do 11 godina, pri čemu se za rezervaciju takvog sjedala naplaćuje dodatna naknada. Navode da je Ryanair jedini veliki autoprijevoznik koji leti iz Velik Britanije i pritom naplaćuje ovu uslugu.

Cilj je utvrditi znači li takva praksa da roditelji moraju dodatno plaćati nešto što bi zrakoplovna kompanija ionako trebala osigurati radi sigurnosti djece i poštivanja obveza prema putnicima s invaliditetom. Istraga će također obuhvatiti način na koji se troškovi prikazuju tijekom procesa rezervacije.

Posebna pozornost istrage bit će usmjerena na način prikazivanja troškova tijekom procesa rezervacije. CMA će ispitati prikazuje li Ryanair obveznu naknadu za obiteljsko sjedenje tek u kasnijim fazama kupnje, umjesto da je odmah uključi u ukupnu cijenu leta.

'Cilj je utvrditi jesu li postupci u skladu sa zaštitom potrošača'

Viša direktorica CMA-a za zaštitu potrošača Hayley Fletcher poručila je da će regulator detaljno analizirati praksu kompanije.

"Naša će istraga razmotriti Ryanairov pristup obiteljskim rezervacijama sjedala i način na koji se trošak prikazuje potrošačima, kako bismo utvrdili jesu li ti postupci u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti potrošača", izjavila je Fletcher.

Dodala je kako je CMA tijekom protekle godine upozoravao kompanije da kupcima moraju unaprijed prikazati ukupnu cijenu usluge.

"Ona koja to ne čine suočavaju se s vrlo realnom mogućnošću postupanja CMA-a" upozorila je.

Iz Ryanaira odbacuju optužbe i tvrde da je njihova politika obiteljskog sjedenja u skladu sa svim propisima. Kompanija ističe da odrasla osoba koja rezervira sjedalo može bez dodatne naknade odabrati mjesta pokraj sebe za najviše četvero djece u istoj rezervaciji.

"Kao i sve odrasle osobe koje odaberu rezervirano sjedalo, odrasli koji putuju s djecom plaćaju jednu naknadu za rezervirano sjedalo, ali mogu besplatno odabrati rezervirana sjedala pokraj sebe za najviše četvero djece u istoj rezervaciji", poručili su iz kompanije.

Ryanair je istragu nazvao "neutemeljenom" te je u priopćenju optužio britansku vladu da pokušava stvoriti privid brige za potrošače.

"Ova neutemeljena istraga CMA-a neuspjeli je pokušaj Starmerove vlade da se prikaže kao netko kome je stalo do potrošača" naveli su iz Ryanaira.

CMA je naglasio da je postupak tek u početnoj fazi te da još nije donesen nikakav zaključak o tome je li kompanija prekršila zakon. Istraga je dio šire akcije regulatora usmjerene na zaštitu potrošača i suzbijanje skrivenih troškova u različitim sektorima gospodarstva.