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PROPUST RADNIKA /

Otkriveno što se krije iza neobičnog kruženja aviona iznad Osijeka. Razlog je bizaran...

Otkriveno što se krije iza neobičnog kruženja aviona iznad Osijeka. Razlog je bizaran...
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Posada i putnici našli su se u neizvjesnosti dok su kružili iznad područja Osijeka, a u jednom trenutku situacija je postala dovoljno ozbiljna da se razmatrala i alternativa slijetanja u Budimpeštu ako se ne uspostavi kontakt s nadležnim službama

9.6.2026.
15:46
Jaga Komazec
Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija
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Kašnjenje radnika u smjenu u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe – sažetak je razloga zašto je avion koji je u subotu iz Londona sletio za Osijek to učinio s 20 minuta kruženja u zraku, piše portal SiB.

Putnici leta koji je letio iznad Osijeka opisali su dramatičnu situaciju u zraku nakon što je došlo do neplaniranih okolnosti tijekom leta. Posada i putnici našli su se u neizvjesnosti dok su kružili iznad područja Osijeka, a u jednom trenutku situacija je postala dovoljno ozbiljna da se razmatrala i alternativa slijetanja u Budimpeštu ako se ne uspostavi kontakt s nadležnim službama. Iako je let kasnije nastavljen prema planu, putnici su svjedočili napetim trenucima i nesigurnosti u kabini, što su opisali kao pravu “dramu na nebu iznad Osijeka”.

Naime, u odgovoru koji je stigao iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe, stoji da je tijekom prihvata navedenog leta došlo do događaja koji je uzrokovao kraće kašnjenje u postupku slijetanja.

“Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu. Naglašavamo da je riječ o izoliranom događaju. Nakon što je nepravilnost uočena, situacija je žurno i učinkovito riješena primjenom propisanih procedura te je zrakoplov sigurno sletio u Zračnu luku Osijek s ukupnim kašnjenjem od 12 minuta”, odgovaraju iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Slijetanje uz manje kašnjenje

Kako prenosi lokalni portal SiB, iz HKZP-a ističu da navod o nepostojanju komunikacije između pilota i nadležnih za sigurno slijetanje aviona nije točan, budući je navedeni zrakoplov cijelo vrijeme bio u kontaktu i pod nadzorom Centra oblasne kontrole zračnog prometa u Zagrebu te su kontinuirano praćeni status leta i raspoložive operativne opcije, u skladu s važećim procedurama.

“Sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, a slijetanje u Osijek uspješno je realizirano s manjim kašnjenjem”, odgovaraju iz HKZP-a.

Poduzet će se disciplinske mjere

Nadalje odgovaraju da se sve okolnosti događaja utvrđuju se kroz redovni interni postupak. Po njegovu završetku, dodaju, bit će poduzete odgovarajuće disciplinske mjere u skladu s utvrđenim činjenicama, važećim propisima i internim aktima Društva.

“Sve relevantne informacije o događaju razmijenjene su sa svim uključenim dionicima u skladu s propisanim procedurama. Hrvatska kontrola zračne plovidbe izražava žaljenje zbog nastalih operativnih poteškoća”, stoji naposljetku u odgovoru HKZP.-a našem portalu.

Bilo da je riječ o 12 minuta kako navode iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe ili 20 koliko navode putnici, svakako se možemo složiti da je došlo do propusta koji je, razumljivo razljutio putnike, ali i doveo do neizvjesnosti.

 

OsijekHrvatska Kontrola Zračne PlovidbeAvionRyanairKašnjenje Aviona
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