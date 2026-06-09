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VATRENI NA SP-u /

Plenković ide na Panamu, a što je s Milanovićem? Imamo odgovor iz Ureda predsjednika

Plenković ide na Panamu, a što je s Milanovićem? Imamo odgovor iz Ureda predsjednika
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vatreni su danas u podne krenuli prema Americi

9.6.2026.
15:06
J.S.L.Š.
Goran Stanzl/PIXSELL
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Nakon što smo prošli tjedan objavili da će predsjednik Vlade Andrej Plenković pratiti Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u utakmici protiv Paname, doznajemo i što je s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

Iz Ureda predsjednika odgovorili su nam da Zoran Milanović neće putovati na Svjetsko prvenstvo u nogometu koje se održava u Kanadi, Meksiku i SAD-u. 

Tako će Plenković biti u Kanadi, a iz Ureda predsjednika Hrvatskog sabora poručuju kako će odluku donijeti ovisno o rezultatima reprezentacije.

Podsjetimo, Vatreni su danas u podne krenuli prema Americi, a njihov let možete pratiti OVDJE

Svjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026Andrej PlenkovićZoran MilanovićGordan Jandroković
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