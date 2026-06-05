Agencije masovno otkazuju aranžmane za Mundijal: Evo koliko košta navijati za Vatrene u SAD-u

Za šest dana počinje Svjetsko nogometno prvenstvo, no za razliku od prethodnih turnira, interes hrvatskih navijača za odlazak u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko znatno je manji. Dok pojedine manje turističke agencije zbog nedostatka prijava otkazuju organizirana putovanja, veće agencije tvrde da su svoje kapacitete uspješno popunile.

„Je li trava bila zelenija u Rusiji i Kataru nego na američkom tlu?“ pitaju se ovih dana vlasnici manjih turističkih agencija koji bilježe slab interes za putovanja na prvenstvo.

Vlasnik putničke agencije Hrvoje Šalković kaže kako su morali otkazati sve planirane aranžmane. „Mi smo otkazali što smo imali zato što je interes bio nula. Mi kao agencija punimo grupe stvarno dobro, već smo sad napunili Novu godinu, daleke destinacije, Brazil, Argentinu, Meksiko, ali ova Amerika kao da je ukleta“, kaže Šalković.

Njegova agencija nudila je paket s noćenjima u New Yorku i Philadelphiji po cijeni od 2900 eura, no prijava nije bilo dovoljno da bi se putovanje realiziralo. Kako kaže, manje agencije ne mogu si priuštiti rizik otkazivanja već ugovorenih putovanja.

Put do tribina stoji i do 6500 eura

Prema dostupnim ponudama, aranžmani za jednu utakmicu stoje oko 2500 eura. Oni koji žele pratiti dvije utakmice moraju izdvojiti između 2500 i 4000 eura, dok se cijena za sva tri susreta grupne faze penje i do 6500 eura.

Drugim riječima, za navijanje uživo na svim utakmicama Hrvatske netko bi morao izdvojiti iznos jednak približno četirima prosječnim hrvatskim plaćama.

Šalković kaže da je interes osjetno manji nego na prijašnjim prvenstvima. „Od kolega čujem samo: 'I mi smo otkazali, i mi smo otkazali.' Žao nam je. Jednostavno klima oko prvenstva je loša. Po meni. U prijašnjim prvenstvima svi smo znali po 50 ljudi koji su odlazili. Sad je stvarno nešto čudno“, kaže.

Manji interes potvrđuju i u Udruženju putničkih agencija Hrvatske gospodarske komore.

„Cijene aviokarata, cijene karata za utakmice, hotela i svega ostalog što je u Americi, onda jedna opća nesigurnost stanjem u Americi i sve to skupa – procijenili smo da tu velikog interesa neće biti i u principu tako se i sada dešava“, rekao je predsjednik Udruženja Boris Žgomba.

Veće agencije bez problema

S druge strane, veće turističke agencije ne bilježe pad interesa. U jednoj od njih prodano je više od 200 aranžmana, a početna cijena putovanja kreće se od 2000 eura. „Kao i svako Svjetsko prvenstvo do sada, interes je velik kad Vatreni igraju, ljudi ih žele gledati. Mi ne bilježimo neku veliku razliku naspram drugih svjetskih prvenstava“, kaže kreativna direktorica agencije Sara Maletić.

Dodaje kako u njihovoj agenciji zasad nema otkazivanja. „Kod nas nema otkazivanja, sve aranžmane koje smo skrojili smo popunili i prodali. Zapravo je naše iskustvo da, što se reprezentacija dalje plasira, interes je veći, pa ni nemamo kapaciteta odgovoriti na sve upite“, ističe.

Među onima koji će hrvatsku reprezentaciju pratiti uživo je i Vedran Pajić, koji za Dallas putuje za deset dana. „Karte su davno osigurane, kako za avion, tako i za utakmicu. Što se tiče novaca koje smo pripremili za Ameriku, možemo samo navesti da je to bila štednja prethodnih mjeseci, ali bogami nešto što će se kroz neko razdoblje otplaćivati“, kaže Pajić.

Prema dostupnim informacijama, utakmicu hrvatske reprezentacije u Kanadi pratit će i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Iz Ureda predsjednika Hrvatskog sabora poručuju kako će odluku donijeti ovisno o rezultatima reprezentacije, dok iz Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića na upit nisu odgovorili.

Većina navijača ipak ostaje kod kuće

Za većinu navijača koji će utakmice pratiti iz Hrvatske organizirano će biti zajedničko gledanje na trgovima i u ugostiteljskim objektima. Zagrebačkim ugostiteljima već je službeno odobreno produljenje radnog vremena tijekom prvenstva.

Dok se manje agencije bore s otkazivanjima i slabim interesom, u većima vjeruju da bi uspjesi reprezentacije mogli potaknuti dodatnu potražnju za putovanjima u kasnijim fazama natjecanja.

Da je riječ o jednom od najskupljih svjetskih prvenstava za navijače, pokazuje i reklama jedne kanadske aviokompanije koja uspoređuje cijenu odlaska na utakmicu portugalske reprezentacije s turističkim putovanjem u Portugal. Poruka je jasna: gledaj Portugal na Svjetskom prvenstvu za 3870 dolara ili posjeti Portugal za 799 dolara.