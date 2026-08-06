Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila novom fotografijom

Bivša kandidatkinja RTL-ova hit showa "Gospodin Savršeni", Monika Zubanović (32), ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom na Instagramu. Na novom selfiju pozira u jednostavnoj bijeloj ljetnoj haljini na tanke naramenice, a posebno se istaknula njezina bujna plava kosa, stilizirana u nježne valove.

Foto: RTL

Monika je i ovoga puta ostala vjerna prirodnom, ali dotjeranom izgledu. Lice je naglasila decentnim make-upom s istaknutim trepavicama i sjajilom u neutralnim tonovima koji su dodatno istaknuli njezine svijetle oči i preplanuli ten.

Foto: RTL

S više od desetaka tisuća pratitelja na društvenim mrežama, Monika redovito dijeli detalje iz svakodnevice, bilo da je riječ o treninzima, putovanjima ili opuštenim trenucima kod kuće. Njezine objave često izazovu brojne pozitivne reakcije, a ni ova fotografija nije bila iznimka.