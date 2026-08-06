FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA FOTKA! /

Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila novom fotografijom

Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila novom fotografijom
×
Foto: RTL

Njezine objave često izazovu brojne pozitivne reakcije, a ni ova fotografija nije bila iznimka

6.8.2026.
16:49
Hot.hr
RTL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Bivša kandidatkinja RTL-ova hit showa "Gospodin Savršeni", Monika Zubanović (32), ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom na Instagramu. Na novom selfiju pozira u jednostavnoj bijeloj ljetnoj haljini na tanke naramenice, a posebno se istaknula njezina bujna plava kosa, stilizirana u nježne valove.

Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila novom fotografijom
Foto: RTL

Monika je i ovoga puta ostala vjerna prirodnom, ali dotjeranom izgledu. Lice je naglasila decentnim make-upom s istaknutim trepavicama i sjajilom u neutralnim tonovima koji su dodatno istaknuli njezine svijetle oči i preplanuli ten.

Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila novom fotografijom
Foto: RTL

S više od desetaka tisuća pratitelja na društvenim mrežama, Monika redovito dijeli detalje iz svakodnevice, bilo da je riječ o treninzima, putovanjima ili opuštenim trenucima kod kuće. Njezine objave često izazovu brojne pozitivne reakcije, a ni ova fotografija nije bila iznimka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Monika Zubanović (@zumoni_)

Gospodin Savršeni 2026RtlMonika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike