Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila od čega živi u Španjolskoj: 'Od dobrih ljudi, mora...'
Kandidatkinja popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni, 32-godišnja Monika, privukla je pažnju gledatelja ne samo svojom pojavom, već i inspirativnom životnom pričom. Ova Zagrepčanka odlučila je napraviti veliki zaokret, napustila je adresu u Zagrebu i preselila se na sunčanu Palma de Mallorcu, gdje danas živi život o kakvom je dugo sanjala.
Za Moniku odlazak u Španjolsku nije bio hir, već duboko promišljena odluka. Kako sama kaže, bio je to odgovor na “tihu, ali upornu čežnju duše da raste”.
Odmalena je osjećala da život može ponuditi više, a izlazak iz zone komfora vidjela je kao ključ osobnog razvoja. Nakon završetka školovanja odlučila je vjerovati sebi i napraviti iskorak, a prilika za posao u globalnoj travel-tech kompaniji došla je kao potvrda da je na pravom putu.
"Svaki dan osjećam duboku zahvalnost što živim život koji sam svjesno odabrala", istaknula je ranije Monika.
'Živim od mora, ljudi i dobrih vibracija'
Na društvenim mrežama često dijeli isječke svog života, a pratitelje je sada posebno zanimalo čime se bavi i od čega živi.
"Bavim se digitalnim marketingom, a živim od dobrih ljudi, mora, glazbe i događanja", odgovorila je.
Njezin svakodnevni život na Balearima daleko je od monotonog. Dan započinje aktivno, treninzima i tenisom, nakon čega slijedi doručak u beach baru, uz neizostavan pogled na more.
Posao iz snova i život bez stresa
Monikin poslovni put jednako je dinamičan kao i njezina svakodnevica. Bavi se digitalnim marketingom, snima reklame, surađuje s hotelima, a uključena je i u dizajn interijera luksuznih vila.
Važno joj je da je posao mentalno stimulira i da ga istinski voli, što je, čini se, i uspjela pronaći.
Poslijepodneva često provodi istražujući skrivene plaže, dok su večeri rezervirane za opuštanje u tapas barovima i uživanje u uličnoj glazbi koja ispunjava ulice Palme.
POGLEDAJTE VIDEO: U boci, u staklenci ili bez ambalaže: Majoneza više nije samo za sendvič, sad se može i svirati