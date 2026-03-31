POSAO IZ SNOVA /

Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila od čega živi u Španjolskoj: 'Od dobrih ljudi, mora...'

Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila od čega živi u Španjolskoj: 'Od dobrih ljudi, mora...'
Foto: Instagram: @zumoni_

Monikin poslovni put jednako je dinamičan kao i njezina svakodnevica. Bavi se digitalnim marketingom, snima reklame, surađuje s hotelima, a uključena je i u dizajn interijera luksuznih vila

31.3.2026.
15:08
Hot.hr
Instagram: @zumoni_
Kandidatkinja popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni, 32-godišnja Monika, privukla je pažnju gledatelja ne samo svojom pojavom, već i inspirativnom životnom pričom. Ova Zagrepčanka odlučila je napraviti veliki zaokret, napustila je adresu u Zagrebu i preselila se na sunčanu Palma de Mallorcu, gdje danas živi život o kakvom je dugo sanjala.

Za Moniku odlazak u Španjolsku nije bio hir, već duboko promišljena odluka. Kako sama kaže, bio je to odgovor na “tihu, ali upornu čežnju duše da raste”.

Foto: Instagram/Screenshot/ Monika Zubanović

Odmalena je osjećala da život može ponuditi više, a izlazak iz zone komfora vidjela je kao ključ osobnog razvoja. Nakon završetka školovanja odlučila je vjerovati sebi i napraviti iskorak, a prilika za posao u globalnoj travel-tech kompaniji došla je kao potvrda da je na pravom putu.

"Svaki dan osjećam duboku zahvalnost što živim život koji sam svjesno odabrala", istaknula je ranije Monika.

Foto: Instagram/Screenshot/ Monika Zubanović

'Živim od mora, ljudi i dobrih vibracija'

Na društvenim mrežama često dijeli isječke svog života, a pratitelje je sada posebno zanimalo čime se bavi i od čega živi.

"Bavim se digitalnim marketingom, a živim od dobrih ljudi, mora, glazbe i događanja", odgovorila je.

Njezin svakodnevni život na Balearima daleko je od monotonog. Dan započinje aktivno, treninzima i tenisom, nakon čega slijedi doručak u beach baru, uz neizostavan pogled na more.

Foto: Privatni album

Posao iz snova i život bez stresa

Monikin poslovni put jednako je dinamičan kao i njezina svakodnevica. Bavi se digitalnim marketingom, snima reklame, surađuje s hotelima, a uključena je i u dizajn interijera luksuznih vila.

Važno joj je da je posao mentalno stimulira i da ga istinski voli, što je, čini se, i uspjela pronaći.

Poslijepodneva često provodi istražujući skrivene plaže, dok su večeri rezervirane za opuštanje u tapas barovima i uživanje u uličnoj glazbi koja ispunjava ulice Palme.

 

 

