Tko naruši ugled Hrvatske ostaje bez poticaja? Stručnjak diže alarm: 'To je opasno'

Činjenica da je jedan od osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području dobio čak 44 tisuće eura poljoprivrednih poticaja razljutila je ministra poljoprivrede Davida Vlajčića.

Najavio je da želi zakonski stati na kraj takvoj praksi, a otišao je i korak dalje – državne potpore ukinuo bi i onima koji narušavaju ugled Republike Hrvatske.

Vlajčić ne skriva koliko ga je slučaj razljutio.

"Teško mi je gledati, neshvatljivo mi je da netko tko potiče na mržnju, na osvetu Hrvatima zato što smo oslobađali legitimno svoj teritorij, na bilo kakvu odmazdu prema hrvatskom narodu, na terorističke činove, na poticanje hvalospjeva ratnim zločincima, bilo kome, na osvajanje teritorija Republike Hrvatske, prima potpore u astronomskim iznosima. Jednostavno, to je nedopustivo i neprihvatljivo", rekao je Vlajčić.

Habijan: O tome treba raspraviti međuresorno

Iako Vlajčić svoju najavu predstavlja kao konkretan potez, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže da je za sada tek neformalno dogovoren sastanak idućeg tjedna.

Habijan istodobno najavljuje izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji ugrožavaju živote i imovinu.

Prema najavi, za kaznena djela kojima se pričini materijalna šteta predviđala bi se kazna do 15 godina zatvora, dok bi u slučaju smrtnog ishoda bila moguća i kazna doživotnog zatvora.

No, kada je riječ o ukidanju državnih poticaja, Habijan kaže da je o toj ideji doznao iz Vlajčićeve objave na Facebooku.

"Ja mislim da je to važna tema koju treba međuresorno raspraviti. Niti je ovo samo tema Ministarstva poljoprivrede niti pravosuđa. Treba je raspraviti međuresorno i na višoj razini", rekao je Habijan.

Ustavni stručnjak: 'Opasnost od proizvoljnog kažnjavanja'

Ideja o ukidanju poticaja onima koji narušavaju ugled Hrvatske izazvala je i pitanja ustavnosti.

Ustavni stručnjak i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci Matija Miloš smatra da se palitelje požara može procesuirati prema postojećim zakonima. Međutim, posebno problematičnom smatra najavu kažnjavanja, odnosno oduzimanja poticaja ljudima koji vrijeđaju Republiku Hrvatsku.

"To je jako teško utvrditi uz određenu mjeru pravne sigurnosti. Ako bi tako nešto bilo propisano zakonom, moglo bi se dogoditi da se proizvoljno goni nekoga tko kaže nešto što je politički nepodobno ili što se ne sviđa vladajućoj većini u Hrvatskoj, tko god ona u tom trenutku bila", upozorio je Miloš.

Smatra da bi takvo zakonsko rješenje moglo imati šire posljedice.

"To može dovesti do dokidanja slobode govora i medijskih sloboda", istaknuo je.

Palić: 'Mora se precizno definirati što znači djelovati protiv Hrvatske'

S druge strane, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Osijeku Mate Palić smatra da se uskrata poticaja može zakonski definirati ako se njome ograničavaju određena prava građana radi zaštite pravnog poretka.

No, i on upozorava da bi zakonske odredbe morale biti vrlo precizne.

"Kad govorimo o ugledu Republike Hrvatske, tu je potrebno precizirati na koje načine pojedinac koji ima pravo na poticaje može djelovati protiv interesa Republike Hrvatske da se to ne bi pretvorilo u verbalni delikt", rekao je Palić.

Ukidanje poticaja osobama osumnjičenima za podmetanje požara, ali i onima koji bi narušavali ugled Republike Hrvatske, još je jedna u nizu ideja manjeg koalicijskog partnera, Domovinskog pokreta, s kojom ta stranka izlazi u javnost bez prethodnih konzultacija s HDZ-om.

Dok Vlajčić inzistira na potrebi da se takva praksa zakonski zaustavi, pravni stručnjaci upozoravaju na nužnost jasnih i preciznih kriterija kako se eventualne nove mjere ne bi pretvorile u proizvoljno kažnjavanje ili ograničavanje slobode govora.