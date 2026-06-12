Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora! Habijan predstavlja tri smjera izmjena zakona: 'Treći je najbitniji'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan drži konferenciju za medije na kojoj predstavlja uvođenje doživotnog zatvora odnosno prijedloge tri smjera zakonodavnih izmjena.

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Habijan je uvodno rekao da je ovo dokaz i pokazatelj odgovornosti institucija, ali kako to ne znači da je posao gotov. "Kada govorimo o pravosuđu, ima potrebe za daljnjim iskoracima", rekao je Habijan te zahvalio suradnicima na "ogromnom poslu".

Habijan je naveo tri glavna smjera izmjena: prva, institut doživotnog zatvora, drugo, zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora koja se redefinira i treća, novi institut koji je najavio predstaviti.

"Smatram da je treći smjer najbitniji jer će se odnositi na osobe koje su po punom izdržavanju kazne zatvora, kada nema osnove da ostane u zatvoru, a prepoznata je kao društveno opasna, bude smještena u ustanovu i pod posebnim nadzorom", otkrio je Habijan.

Sigurnosna mjera ne odmah kada i presuda

Komentirajući sigurnosnu mjeru, Habijan je pojasnio da sudac kada izriče sankciju određuje i sigurnosnu mjeru pro futuro, a može trajati od 3 do 5 godina i mogla se maksimalno produljiti za jednu godinu. "Ona se donosila prilikom donošenja prvostupanjske odluke", rekao je Habijan dodajući da je u tom trenutku teško predvidjeti trajanje takve mjere. "Iz tog razloga, odlučili smo se na redefiniranje", dodao je Habijan. Odnosno, sudac je odluku donositi prilikom izlaska iz zatvora.

Govoreći o retroaktivnoj primjeni i njezinom odvajanju od sustava prava i sakcija te ispunjavanju Europskog ureda za ljudska prava, Habijan je predstavio treću mjeru, koja stupa po izvršenju kazne. "Ovo će biti predmet posebnog zakona. Nositelj je Ministarstvo zdravstva jer se ne radi o kaznenopravnoj sankciji, moramo je odvojiti od kaznenog zakona", rekao je Habijan pojašnjavajući kriterij suda za ljudska prava.

Odabran njemački model

Istaknuo je da je ministarstvo odabralo njemački model "iz razloga što je taj institut kod njih bio predmet ispitivanja, nakon toga je dorađen i prošao je", pojasnio je ministar. "Što se tiče samih uvjeta, mora biti uspostavljena posebna ustanova, mi smo se odlučili na dva vještačenja, predvidjeli i treće. Smještaj mora imati karakter tretmana i tretmani moraju biti individualnizirani", rekao je Habijan dodajući da je ovim modelom u Njemačkoj trenutno obuhvaćeno 60 slučajeva. "To su oni najopasniji koji i dalje predstavljaju opasnost za društvo", rekao je Habijan.

Da bi se zadovoljili kriteriji, kazna mora biti dulja od 10 godina, u cijelosti odslužena i da kod zatvorenika predstavljaju obilježja ličnosti kojima ugrožava druge. Mjera može trajati koliko god traje opasnost za društvo, uz oabvezne periodične provjere, rekao je Habijan.

Istaknuo je da će doživotni zatvor moći biti izrečen i mlađim punoljetnicima, onima od 18 do 21 godine.

Podsjetimo, rasprava o uvođenju doživnog zatvora postala je ponovno aktualna nakon ubojstva Luke Milovca (19) u Drnišu u svibnju. Ubojica Kristijan Aleksić prethodno je već odslužio jednu zatvorsku kaznu za ubojstvo nakon čega je bio na slobodi.

Mučan slučaj ponovno je otvorio pitanje učinkovitosti kaznenog sustava, posebno u slučajevima višestrukih počinitelja teških kaznenih djela.

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