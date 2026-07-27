Branimir Glavaš podnio kaznenu prijavu protiv triju sutkinja: 'Malo ste se preračunale'

Branimir Glavaš, ratni zapovjednik obrane Osijeka pravomoćno osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnih zločina, objavio u ponedjeljak kako je glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću podnio kaznenu prijavu protiv jedne aktivne i dviju umirovljenih sutkinja, tvrdeći da su tijekom sudskog postupka protiv njega prije gotovo dva desetljeća počinile kaznena djela zlouporabom svojih sudačkih ovlasti.

Prema Glavaševoj objavi na društvenim mrežama, kaznena prijava podnesena je 17. srpnja 2026. godine protiv sutkinje Lidije Vidjak, koja je ujedno članica Državnog sudbenog vijeća (DSV), te umirovljenih sutkinja Mirjane Kralik i Jasne Pavičić.

"Ako ste mislile da ste se izvukle od kršenja zakona i namještanja sudskih postupaka tijekom obnašanja sudačkih dužnosti malo ste se preračunale. Dolazi vrijeme za naplatu svega zla kojeg ste radile obnašajući sudačke dužnosti. Zbog vas sve tri i ostalih vama sličnih, hrvatsko pravosuđe je postalo dno dna u EU", navodi u svojoj objavi Branimir Glavaš.

'Uslužni servis Mladena Bajića'

Glavaš tvrdi da su sutkinje tijekom postupka 2007. godine "namjerno kršile zakon" te da su djelovale kao "uslužni servis" tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića u, kako navodi, politički motiviranom progonu protiv njega.

"Prije devetnaest godina namjerno ste kršile zakon i bile uslužni servis Mladena Bajića u političkom progonu protiv mene, koji zahvaljujući vama traje i danas", napisao je Glavaš u objavi.

Istaknuo je i kako smatra da djela koja prijavljuje, iako se odnose na događaje iz travnja 2007. godine, još uvijek nisu zastarjela te očekuje postupanje Državnog odvjetništva.

Za sada nema službene potvrde Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o zaprimljenoj prijavi niti očitovanja osoba koje Glavaš proziva u svojoj objavi.

Nula odlikovanja i sedam godina zatvora

Podsjetimo, Glavaš je, kao zapovjednik osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima iz 1991. godine, u slučaju znanom i kao "garaža i selotejp".

U obrazloženju se navodi da nije spriječio i da je izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno tretiranje i protuzakonito zatvaranje te tako prekršio pravila međunarodnog prava.

Nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek Gordana Getoš Magdić osuđena je na četiri godine, a pripadnici iste postrojbe Dino Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine zatvora.

Glavaš je poručio kako nije nimalo iznenađen presudom i najavio nastavak pravne bitke pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Predsjednik Republike Zoran Milanović nakon presude Visokog kaznenog suda donio je odluku o oduzimanju odlikovanja Branimiru Glavašu.

Na temelju presude Visokog kaznenog suda, koja je potvrđena 10. lipnja, Glavašu su oduzeti: Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista, Spomenica domovinskog rata te Spomenica domovinske zahvalnosti.