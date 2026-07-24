Branimir Glavaš pisao Turudiću, objavio što mu je poručio: 'Odgovor nisam dobio'

Bivši saborski zastupnik i osnivač HDSSB-a Branimir Glavaš na društvenim je mrežama prozvao glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića kojemu je, kaže, pisao prije mjesec dana, no nije dobio odgovor.

"Prije mjesec dana uputio sam pismo Glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, u kojem samo kao građanin zahtijevam da postupi u obnašanju svoga posla onako kako mu Ustav i Zakon nalažu i ništa više. Dakle, samo da svoj posao radi poštujući Ustav, zakonito, odgovorno i pošteno. Odgovor nisam dobio, a nisam ga niti očekivao, jer se mi nemamo što privatno dopisivati", stoji u njegovoj objavi.

Dodaje kako "s pravom očekuje" da će Turudić "raditi svoj posao u skladu s Ustavom, Zakonom, ali i odgovorno i pošteno", uz napomenu da će nastaviti svoju pravnu borbu do kraja.

"Moga, ili oni koji su to sve zakuhali, a što je a što je ušlo u dvadesetdrugu godinu", zaključio je u objavi, u kojoj je priložio i pismo koje je poslao Turudiću.

Inače, Visoki kazneni sud potvrdio je u lipnju presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne.

Glavaš je tada kazao kako ga nije iznenadila presuda te je najavio nastavak pravne bitke pred domaćim i međunarodnim sudovima.