Gorio prostor, vatrogasci pronašli ženu bez svijesti: Njezin pas nije se odvajao od nje

Dok su njihove kolege noć provele na Pelješcu, zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla u glavnom gradu. JVP Zagreb izvijestio je o nekoliko intervencija tijekom noći i subotnjeg jutra – od neobične reakcije kemikalija u podrumu do požara u Stenjevcu u kojem su spašeni žena i njezin pas.

Prvu dojavu vatrogasci su zaprimili u 2.07 sati. Građani su prijavili dim koji je izlazio iz podruma obiteljske kuće na Novoselečkom putu.

Otvorenog plamena nije bilo, ali podrumske prostorije bile su pune dima. Pregledom je utvrđeno da su kemikalije za kozmetičke svrhe međusobno reagirale i izazvale intenzivno dimljenje.

Vatrogasci su kemikalije uklonili iz prostorije, a potom razdimili i pregledali podrum površine oko 60 četvornih metara.

Policija pronašla tragove mogućeg pokušaja paleža

Vatrogasci su intervenirali i na Zagrebačkoj cesti nakon što je građanin iz svog stana primijetio vatru uz ogradu autosalona.

Prema informacijama JVP-a Zagreb, policija je na mjestu događaja pronašla tragove koji upućuju na pokušaj namjernog izazivanja požara. Srećom, vatra se nije proširila niti je zahvatila okolne predmete.

Dramatična intervencija uslijedila je u Stenjevcu, gdje je izbio požar u poslovnom prostoru u pješačkoj zoni. Prije dolaska vatrogasaca građani su pokušali ugasiti vatru aparatima za početno gašenje.

Vatrogasci su morali provaliti u zaključani prostor te su ugasili požar koji je zahvatio površinu od približno šest puta četiri metra. Nakon toga počeli su razdimljavati i pretraživati prostor.

Pronašli ženu bez svijesti, uz nju ostao pas

Tijekom pretrage pronašli su ženu koja je bila živa, ali bez svijesti. Nalazila se u prostoriji koju požar nije neposredno zahvatio.

Vatrogasci su joj odmah počeli pružati pomoć i davati kisik sve do dolaska tima Hitne medicinske pomoći. Žena je potom prevezena na liječnički pregled.

Uz nju je pronađen i njezin pas, koji je cijelo vrijeme ostao uz vlasnicu. I pas je spašen, a do njezina povratka o njemu će se brinuti nadležne službe.