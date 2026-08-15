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Vrućina bila nemilosrdna: Pogledajte kako su komentator i kamerman u BiH tražili spas

Vrućina bila nemilosrdna: Pogledajte kako su komentator i kamerman u BiH tražili spas
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Susret je odigran u iznimno teškim vremenskim uvjetima.

15.8.2026.
11:48
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
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Poznati bosanskohercegovački sportski komentator Bojan Govedarica našao se jučer pred velikim izazovom na stadionu u Gračanici, gdje je pratio utakmicu prvog kola Prve lige Federacije BiH između Bratstva i Posušja.

Susret je odigran u iznimno teškim vremenskim uvjetima. Temperatura je tijekom utakmice prelazila 32 stupnja Celzija, a visoka sparina dodatno je otežavala posao svima na stadionu.

Kamere su zabilježile Govedaricu i njegovog kolegu snimatelja kako pokušavaju izdržati nesnosnu vrućinu i profesionalno odraditi svoj posao. Komentator je zbog visokih temperatura morao raskopčati košulju, dok je kamerman zaštitu od sunca potražio ručnikom koji je stavio na glavu.

Ovakvi prizori ponovno su otvorili pitanje termina odigravanja utakmica tijekom velikih vrućina, posebno zbog zdravlja igrača, sudaca i svih ostalih koji moraju biti na terenu.

Utakmica Bratstva i Posušja na kraju je završila bez pobjednika, rezultatom 2:2.

Bosna I Hercegovina
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