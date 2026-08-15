FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOTOVO JE /

PSG napravio veliki posao: Strijelac u finalu SP-a stigao iz Barcelone

PSG napravio veliki posao: Strijelac u finalu SP-a stigao iz Barcelone
×
Foto: via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijekom četiri godine provedene u Barceloni Torres je osvojio tri naslova španjolskog prvaka te jedan Kup

15.8.2026.
11:56
Hina
via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Strijelac pobjedničkog pogotka za Španjolsku protiv Argentine u finalu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva Ferran Torres (26) novi je član dvostrukog europskog nogometnog prvaka Paris SG-a u koji je stigao iz Barcelone.

Parižani su objavili kako je Torres potpisao ugovor do ljeta 2031. godine, a vrijednost transfera se procjenjuje na 50 milijuna eura.

Torres je osim naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom osvojio i naslov europskog prvaka 2024. te Ligu nacija 2023. Za "furiju" je sakupio 65 nastupa uz 25 pogodaka.

Tijekom četiri godine provedene u Barceloni Torres je osvojio tri naslova španjolskog prvaka te jedan Kup, a u 207 nastupa za "balugranu" zabio je 65 golova. Pretjodno je proveo dvije godine u Manchester Cityju s kojim je osvojio jedan naslov engleskog prvaka.

"Oduševljen sam što novu pustolovinu počinjem u tako ambicioznom klubu. Zahvaljujem predsjedniku Nasseru Al-Khelaifiju, Luisu Camposu i treneru Luisu Enriqueu na prilici da se pridružim momčadi i nadam se kako ćemo osvojiti što više trofeja", rekao je Torres.

Ferran TorresPsgBarcelona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike