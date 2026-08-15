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SAMO SREĆE ILI? /

Vujović bez dlake na jeziku o Hrvatskoj: 'Bilo je dosta velike sreće'

Vujović bez dlake na jeziku o Hrvatskoj: 'Bilo je dosta velike sreće'
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vujović je pohvalio rad izbornika Dagura Sigurdssona

15.8.2026.
11:37
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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Veselin Vujović jedno je od najpoznatijih imena europskog rukometa, i kao bivši vrhunski igrač i kao trener. Ovaj 65-godišnji Crnogorac dio svoje bogate trenerske karijere proveo je i na klupi Zagreba, a poznat je po tome što uvijek govori otvoreno i bez puno zadrške.

Danas je izbornik Katara, a tijekom priprema u Sloveniji razgovarao je za Sportske novosti. Posebnu pažnju privukli su njegovi komentari o hrvatskoj reprezentaciji i posljednjim uspjesima na velikim natjecanjima.

Vujović je pohvalio rad izbornika Dagura Sigurdssona i širenje baze igrača, ali istaknuo i da je Hrvatsku u posljednje vrijeme pratila velika doza sreće.

'Pale su dvije medalje u nizu na velikim natjecanjima i to je super stvar za hrvatski rukomet. Ja sam i inače uvijek na udaru javnosti jer uvijek kažem ono što mislim, pa se ne libim izgovoriti i ovo - to je bilo uz dosta veliku dozu sreće. Sada opet vlada rukometna euforija u Hrvatskoj te je time teže izreći objektivan stav. Ono s Mađarima na zadnjem SP-u u četvrtfinalu bila je nevjerojatna sreća, pa je Hrvatska prošla i u nastavku turnira uzela srebro. Mađari su sami sebe pobijedili i zato je Hrvatska uzela medalju. Bilo je puno sreće pri ždrijebu i u svemu na zadnjem EP-u, a i sada ima sreću u ždrijebu za sljedeći SP. To je objektivno tako, no medalje im nitko ne može uzeti i osporiti. To je vrlo bitno, vidjet ćemo kako će biti dalje. Dagur Sigurdsson je proširio bazu igrača i to je velika stvar. Pozvao je iz nekih drugih manjih klubova i to je dobro za hrvatski rukomet. Sigurdsson je dobar, karakteran trener i našao je odličnu komunikaciju s igračima', izjavio je Veselin Vujović.

Veselin Vujović
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