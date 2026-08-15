Atletico napravio veliki posao: Stigao argentinski svjetski prvak iz Tottenhama
Za Argentinu je dosada upisao 58 nastupa te je bio dijelom reprezentacije koja je 2022. godine
Španjolski nogometni prvoligaš Atletico iz Madrida objavio je kako je u svoje redove doveo argentinskog reprezentstivnog stopera Cristiana Romera (28), dosadašnjeg člana Tottenham Hotspura, s kojim je potpisao ugovor na pet godina.
Vrijednost transfera se procjenjuje na 40 milijuna eura.
Romero je prošle sezone bio kapetan Tottenhama za koji je ukupno odigrao 156 utakmica i postigao 13 golova tijekom pet sezona provedenih u Londonu.
Za Argentinu je dosada upisao 58 nastupa te je bio dijelom reprezentacije koja je 2022. godine osvojila naslov svjetskog prvaka u Katru te naslov svjetskog doprvaka na ovogodišnjem SP.