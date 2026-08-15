Atletico napravio veliki posao: Stigao argentinski svjetski prvak iz Tottenhama

Španjolski nogometni prvoligaš Atletico iz Madrida objavio je kako je u svoje redove doveo argentinskog reprezentstivnog stopera Cristiana Romera (28), dosadašnjeg člana Tottenham Hotspura, s kojim je potpisao ugovor na pet godina.

Vrijednost transfera se procjenjuje na 40 milijuna eura.

Romero je prošle sezone bio kapetan Tottenhama za koji je ukupno odigrao 156 utakmica i postigao 13 golova tijekom pet sezona provedenih u Londonu.

Za Argentinu je dosada upisao 58 nastupa te je bio dijelom reprezentacije koja je 2022. godine osvojila naslov svjetskog prvaka u Katru te naslov svjetskog doprvaka na ovogodišnjem SP.