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Atletico napravio veliki posao: Stigao argentinski svjetski prvak iz Tottenhama

Atletico napravio veliki posao: Stigao argentinski svjetski prvak iz Tottenhama
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Foto: ALEJANDRO PAGNI/imago sportfotodienst/Profimedia

Za Argentinu je dosada upisao 58 nastupa te je bio dijelom reprezentacije koja je 2022. godine

15.8.2026.
11:12
Hina
ALEJANDRO PAGNI/imago sportfotodienst/Profimedia
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Španjolski nogometni prvoligaš Atletico iz Madrida objavio je kako je u svoje redove doveo argentinskog reprezentstivnog stopera Cristiana Romera (28), dosadašnjeg člana Tottenham Hotspura, s kojim je potpisao ugovor na pet godina.

Vrijednost transfera se procjenjuje na 40 milijuna eura.

Romero je prošle sezone bio kapetan Tottenhama za koji je ukupno odigrao 156 utakmica i postigao 13 golova tijekom pet sezona provedenih u Londonu.

Za Argentinu je dosada upisao 58 nastupa te je bio dijelom reprezentacije koja je 2022. godine osvojila naslov svjetskog prvaka u Katru te naslov svjetskog doprvaka na ovogodišnjem SP.

Romero
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