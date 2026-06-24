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REAKCIJA NA PRESUDU /

Zoran Milanović oduzeo ratna odlikovanja Branimiru Glavašu: Evo što piše u odluci

Zoran Milanović oduzeo ratna odlikovanja Branimiru Glavašu: Evo što piše u odluci
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Odlikovanja se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda, koja je potvrđena 10. lipnja

24.6.2026.
16:39
Erik Sečić
Davor Javorovic/PIXSELL
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Predsjednik Republike Zoran Milanović donio je prošli četvrtak odluku o oduzimanju odlikovanja Branimiru Glavašu, objavljeno je u srijedu u Narodnim novinama.

Kako se navodi, Glavašu se oduzimaju Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista, Spomenica domovinskog rata te Spomenica domovinske zahvalnosti. 

Odlikovanja se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda, koja je potvrđena 10. lipnja. 

Osuđen za ratni zločin 

Podsjetimo, Glavaš je, kao zapovjednik osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima iz 1991. godine, u slučaju znanom i kao "garaža i selotejp". 

U obrazloženju se navodi da nije spriječio i da je izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno tretiranje i protuzakonito zatvaranje te tako prekršio pravila međunarodnog prava. 

Nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek Gordana Getoš Magdić osuđena je na četiri godine, a pripadnici iste postrojbe Dino Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine zatvora.

Glavaš je poručio kako nije nimalo iznenađen presudom i najavio nastavak pravne bitke pred domaćim i međunarodnim sudovima. 

Zoran MilanovićBranimir GlavašOdlikovanja
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