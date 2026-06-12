Tuđman mu ih dao, a Milanović oduzima? Glavaš navodno ostaje bez ratnih odlikovanja

Predsjednik Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu sedam ratnih odlikovanja koja mu je svojedobno dodijelio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, piše Novi list.

Riječ je o Redu kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Redu kneza Domagoja s ogrlicom, Redu bana Jelačića, Redu Ante Starčevića, Redu hrvatskog trolista, Spomenici Domovinskog rata i Spomenici domovinske zahvalnosti.

Iako iz Ureda predsjednika nisu izravno odgovorili na upit što će Milanović poduzeti nakon što je Glavaševa zatvorska kazna za ratni zločin postala pravomoćna, ali ukazuju na predsjednikovu izjavu iz svibnja 2021. godine. Tada je Milanović Glavašu vratio odlikovanja koja mu je 2010. oduzeo bivši predsjednik Ivo Josipović. Milanović je tada jasno poručio da će, bude li Glavaš ponovno pravomoćno osuđen, morati postupiti jednako kao i njegov prethodnik.

"Da me Glavaš nije to tražio, ne bih se ja u to petljao, ali došao mi je njegov pravno utemeljen zahtjev za vraćanje odlikovanja. Ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora, morat ću nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da je Glavašu to potpuno jasno", rekao je tada Milanović. Podsjetimo, Ustavni sud je 2015. godine ukinuo presudu zbog koje je Josipović Glavašu oduzeo odlikovanja.

Glavaš: Ne vidim razlog da se to osporava

Kako piše Novi list, Milanović sada namjerava ostati dosljedan stavu koji je zauzeo prije četiri godine. Glavaš, međutim, smatra da za oduzimanje odlikovanja nema razloga.

"Ja, naravno, ne znam što će predsjednik Republike učiniti, ne komuniciram s njim. Meni je ta odličja za sudjelovanje u obrani Hrvatske dodijelio predsjednik Franjo Tuđman, koji je za to bio ovlašten. Znao je zbog čega mi ih daje. Kada jedan predsjednik nekoga odlikuje, ne vidim razlog da drugi predsjednik to osporava", rekao je Glavaš za Novi list. Istim argumentom branio se i 2010. godine, kada je osporavao Josipovićevu odluku o oduzimanju odlikovanja.