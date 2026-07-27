Luksuzno izdanje: Ovo je cijena haljine u kojoj je Izabel Kovačić zasjala u Italiji

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić (32) na društvenim mrežama objavio je niz fotografija zabilježenih zadnjih nekoliko dana. Među njima se posebno istaknuo dolazak na svečano vjenčanje talijanskog vratara Gianluigija Donnarumme (27) sa sa suprugom Izabel Kovačić (33)

Za ovu prigodu Mateo je nosio elegantni crni smoking s leptir-mašnom, dok je svu pažnju još jednom ukrala njegova supruga Izabel, poznata po besprijekornom osjećaju za modu.

Elegancija s potpisom poznate dizajnerice

Izabel je za talijansko slavlje odabrala upečatljivu plisiranu haljinu u tamnijoj nijansi crvene boje. Riječ je o modelu pod nazivom Victoria, koji nosi potpis priznate dizajnerice Marie Lucije Hohan.

Za ovaj dizajnerski komad potrebno je izdvojiti vrtoglavih 2510 dolara, odnosno nešto više od 2100 eura. Stajling je dodatno podigla tirkiznom torbicom koja je stvorila sjajan kontrast, zlatnim nakitom i elegantnim sandalama.

Glamurozno slavlje u srcu Italije

Vjenčanje talijanskog reprezentativnog golmana održano je u slikovitoj talijanskoj regiji Pugliji, a među brojnim poznatim licima iz svijeta sporta, svadbi su prisustvovali i Mateov suigrač Erling Haaland (26) u pratnji partnerice Isabel Haugseng Johansen (22).