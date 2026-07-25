Talijanski vratar oženio svoju dječačku ljubav, ali Haaland priredio trenutak o kojem svi pričaju

Nogometni svijet ovog se vikenda preselio u Italiju, gdje je vratar Manchester Cityja Gianluigi Donnarumma izgovorio sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerici Alessiji Elefante. Svečana ceremonija održana je u crkvi Chiesa Madre di San Giorgio Martire u slikovitom gradiću Locorotondu, a okupila je brojna poznata imena iz svijeta nogometa.

Donnarumma i Alessia upoznali su se još 2016. godine u rodnom Castellammare di Stabiji pokraj Napulja. Njihova ljubavna priča okrunjena je zarukama u svibnju, kada su na društvenim mrežama objavili fotografiju uz šaljivi opis: "Potpisan je dugoročni ugovor." Par je prošle godine dobio i sina Lea.

Na luksuznom vjenčanju nisu nedostajale nogometne zvijezde. Među uzvanicima bili su Pep Guardiola, Erling Haaland, Sandro Tonali, Paolo Maldini i Nicolò Barella, koji su zajedno s mladencima proslavili jedan od najvažnijih dana u njihovim životima.

Posebnu pozornost privukao je dolazak Guardiole i Maldinija, čija su se imena posljednjih dana povezivala s mogućim preuzimanjem talijanske reprezentacije. Ipak, Guardiola je navodno odlučio uzeti predah od trenerskog posla kako bi više vremena posvetio obitelji, dok se kao glavni kandidat za izborničku poziciju sve češće spominje Andrea Pirlo.

Na slavlju je bio i Donnarummin suigrač Erling Haaland, koji je stigao u društvu djevojke Isabel Haugseng Johansen. Norveški napadač posljednjih tjedana odmara u Italiji nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje je dodatno učvrstio status jedne od najvećih svjetskih nogometnih zvijezda i stekao milijune novih pratitelja na društvenim mrežama. Par je tijekom boravka u Italiji viđen i u nekoliko popularnih noćnih klubova.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka raskošne proslave u Pugliji dogodio se tijekom zabavnog dijela večeri, kada je Haaland sjeo za kormilo tradicionalnog broda Viking Row te zajedno s talijanskim komičarskim dvojcem Piom i Amedeom i ostalim uzvanicima priredio prizor koji je izazvao oduševljenje gostiju i brzo postao jedan od najkomentiranijih trenutaka vjenčanja.

Donnarumma je u Manchester City stigao prošlog ljeta iz Paris Saint-Germaina, a već u svojoj prvoj sezoni osvojio je FA Cup i Liga kup, potvrdivši da je bio jedno od najvažnijih pojačanja engleskog prvaka.