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Ljudi otkrili najgore poklone koje su dobili na vjenčanjima: Neki su doista bizarni

Ljudi otkrili najgore poklone koje su dobili na vjenčanjima: Neki su doista bizarni
Foto: Generirao UI
Od sentimentalnih uspomena do praktičnih kućanskih potrepština, vjenčani darovi trebali bi razveseliti mladence. No, neki gosti očito imaju vrlo neobične ideje o tome što je prikladan poklon. Internet je prepun priča o bizarnim, beskorisnim i potpuno neočekivanim darovima koji su umjesto oduševljenja izazvali šok, nevjericu ili salve smijeha.
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Vjenčani pokloni trebali bi biti lijepa uspomena na jedan od najvažnijih dana u životu, no ne završi svaki dar s osmijehom na licu mladenaca.

Dok većina gostiju pažljivo bira nešto korisno ili sentimentalno, neki se odluče za poklone koji ostavljaju mladence potpuno zbunjenima.

Od neobičnih ukrasa, zastarjelih kućanskih predmeta i čudnih kolekcionarskih suvenira do stvari koje nemaju baš nikakve veze s vjenčanjem, mašti očito nema kraja.

Ponekad je riječ o nespretno odabranom daru, a ponekad o pokušaju šale koji jednostavno nije uspio. Neki su mladenci dobili rabljene predmete, drugi potpuno beskorisne sitnice, a bilo je i onih koji su ostali bez teksta kada su otvorili poklon.

Takvi trenuci često postanu glavna tema razgovora među gostima, a nerijetko završe i na društvenim mrežama.

Korisnici Reddita podijelili su najnevjerojatnije priče o najgorim poklonima koje su mladenci dobili na svojim vjenčanjima. Izdvojili smo najbizarnije, najsmješnije i najšokantnije primjere koji dokazuju da dobra namjera nije uvijek dovoljna kada je riječ o odabiru vjenčanog dara.

24.7.2026.
18:58
Webcafe.hr
Generirao UI
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