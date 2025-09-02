DOBRO RAZMISLITE /

Nisu svi psi idealni za obitelj: Top 25 pasmina koje su pune nježnosti i strpljenja

Nisu svi psi idealni za obitelj: Top 25 pasmina koje su pune nježnosti i strpljenja
Foto: Shutterstock
Odabir psa je uzbudljiv proces za cijelu obitelj. Uključite djecu u pripreme – od biranja zdjelica i igračaka do smišljanja imena. Bez obzira na pasminu, ključ uspješnog suživota leži u pravilnoj socijalizaciji, odgoju i, najvažnije od svega, puno ljubavi i strpljenja. Vaš novi četveronožni član obitelji donijet će vam godine radosti i nezaboravnih trenutaka.
1 /26
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veza između djeteta i psa jedna je od najposebnijih. Znanstvene studije potvrđuju da djeca koja odrastaju uz pse imaju brojne prednosti – zdravija su, aktivnija, socijalno vještija, pa čak i sretnija. Međutim, odabir idealne pasmine za obitelj odluka je kojoj treba pristupiti promišljeno. Iako svaki pas uz pravilan odgoj može postati divan član obitelji, neke pasmine prirodno posjeduju osobine poput strpljenja, nježnosti i razigranosti koje ih čine savršenim suputnicima za djecu. Prilikom odabira ključno je uzeti u obzir temperament psa, razinu energije i veličinu kako bi se savršeno uklopio u vaš životni stil i dinamiku, piše Chewy.

Prolistajte galeriju i otkrijte koji su pasmine idealne za vašu obitelj.

2.9.2025.
10:31
Antonela Ištvan
Shutterstock
PasObiteljPasmineNjemaČki OvČarLabrador RetriverZlatni Retriver
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOBRO RAZMISLITE /
Nisu svi psi idealni za obitelj: Top 25 pasmina koje su pune nježnosti i strpljenja