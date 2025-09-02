Nisu svi psi idealni za obitelj: Top 25 pasmina koje su pune nježnosti i strpljenja

Veza između djeteta i psa jedna je od najposebnijih. Znanstvene studije potvrđuju da djeca koja odrastaju uz pse imaju brojne prednosti – zdravija su, aktivnija, socijalno vještija, pa čak i sretnija. Međutim, odabir idealne pasmine za obitelj odluka je kojoj treba pristupiti promišljeno. Iako svaki pas uz pravilan odgoj može postati divan član obitelji, neke pasmine prirodno posjeduju osobine poput strpljenja, nježnosti i razigranosti koje ih čine savršenim suputnicima za djecu. Prilikom odabira ključno je uzeti u obzir temperament psa, razinu energije i veličinu kako bi se savršeno uklopio u vaš životni stil i dinamiku, piše Chewy.

Prolistajte galeriju i otkrijte koji su pasmine idealne za vašu obitelj.