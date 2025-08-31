Što psi zapravo sanjaju? Znanstvenici razotkrivaju istinu, mogla bi vas iznenaditi

Kao brižni vlasnici, često vjerujemo da naši psi sanjaju o maženju na kauču, igri u parku i – naravno – o nama. Ispada da ta pretpostavka nije daleko od istine, piše Mirror.

Dr. Dierdre Barrett, klinička i evolucijska psihologinja s Harvarda, istraživala je o čemu psi zapravo sanjaju. Prema njezinim nalazima, psi, baš kao i ljudi, u snovima često proživljavaju dijelove svog dana, uključujući i trenutke provedene s vlasnicima „Ljudi sanjaju o stvarima koje ih zanimaju tijekom dana – iako snovi imaju vizualniji i manje logičan oblik. Nema razloga vjerovati da je kod životinja drugačije“, rekla je. Zbog snažne emocionalne veze s vlasnicima, moguće je da psi u snovima „vide“ vaše lice, osjete vaš miris ili proživljavaju situacije koje ih vesele ili uznemiruju.

Foto: Pexels

Što psi mogu sanjati?

Iako to nije moguće sa sigurnošću potvrditi, dr. Barrett pretpostavlja da trzanje šapa znači da pas sanja trčanje, dok tiho lajanje može biti „razgovor“ s drugim psom ili osobom. Kao i ljudi, psi prolaze kroz faze sna, uključujući REM fazu u kojoj se javljaju snovi. Kod ljudi REM počinje oko 90 minuta nakon što zaspe i traje 5–15 minuta, dok je kod pasa ciklus brži, ali dovoljan za sanjanje.

Foto: Shutterstock

Barrett savjetuje vlasnicima da psima osiguraju pozitivna dnevna iskustva i mirno, sigurno mjesto za spavanje, jer to doprinosi mirnijim snovima.

Što ako pas ima noćnu moru?

Prema Američkom kinološkom savezu, psa nije dobro buditi iz sna. Iako može biti teško gledati ga kako cvili ili se trza, buđenje može izazvati zbunjenost ili čak agresiju, posebno ako je pas uplašen. „Najbolje je pričekati da se pas sam probudi, a zatim ga utješiti“, poručuju iz saveza.

