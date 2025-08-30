Veterinar opominje vlasnike ljubimaca: 'Češanje ušiju moglo bi biti znak upozorenja'

Veterinar je upozorio vlasnike pasa da obrate pažnju na suptilne promjene u ponašanju koje bi mogle ukazivat na nelagodu povezanu s krpeljima. Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva kaže da se krpelji mogu pronaći tijekom cijele godine, ali su najaktivniji između travnja i srpnja, a ponekad i kasnije u jesen.

Iako krpelji žive u mnogim vanjskim okruženjima, uobičajeni su u travnatim i šumskim područjima, što znači da je važno pregledati sebe i svoje ljubimce nakon boravka vani. Vlasnici pasa također bi trebali paziti na promjene u ponašanju koje se lako mogu predvidjeti.

Veterinar Jimmy Bratley pozvao je vlasnike kućnih ljubimaca da budu svjesni suptilnih znakova. Stručnjak je objasnio da mnogi ljubitelji pasa možda ne shvaćaju da promjene u ponašanju mogu biti rani znak upozorenja na zarazu krpeljima.

Ponašanje koje ukazuje da pas možda ima krpelja

Bratley je opisao pet znakova na koje možete obratiti pozornost i na vrijeme prepoznati krpelja.

1. Pojačano grebanje ili grizenje

"Ako primijetite da vaš pas uporno grebe ili gricka određena područja, to bi moglo biti zbog ugriza krpelja", kaže Bratley.

Foto: Shutterstock

2. Nemir ili povećana anksioznost

"Ako je vaš pas inače miran i lako se smiri, ova nagla promjena ponašanja mogla bi biti znak da postaje uznemiren i ne može se udobno smjestiti", otkrio je.

3. Osjetljivost na dodir

"Ako vaš pas negativno reagira na maženje ili češljanje, to može ukazivati na nelagodu zbog krpelja, osobito ako inače uživa u kontaktu s ljudima", rekao je veterinar.

4. Tresenje glavom ili češanje uha

"Budući da krpelji obično preferiraju topla i tamna mjesta poput ušiju, to može dovesti do pretjeranog tresenja glavom ili češanja po glavi šapom", dodao je.

5. Dugotrajno cviljenje

Bratley je dodao kako uporno cviljenje bez očitog razloga može ukazivati na iritaciju uzrokovanu ugrizom krpelja, piše Express.

Foto: Shutterstock

Što učiniti ako pronađete krpelja na svom psu

"Krpelji se mogu pronaći tijekom cijele godine, ali su najaktivniji u otvorenim (kao i šumskim i urbanim) područjima u proljeće i jesen. Krpelji mogu biti opasni za pse svih dobnih skupina i pasmina, stoga pokušajte zaštititi svog psa korištenjem spot-on pripravaka, sprejeva ili ogrlica koje sadrže tvari koje ubijaju krpelje kada pokušaju sisati krv vašeg psa", upozorio je veterinar.

"Međutim, ako primijetite krpelja, morate odoljeti porivu da ga iščupate. Krpelje je uvijek potrebno ukloniti polako i pažljivo, inače se mogu ostaviti dijelovi usnog aparata u koži. Ako imate bilo kakvih nedoumica, svakako odvedite psa veterinaru."

Kako ukloniti krpelja?

"Kako ne biste stisnuli tijelo krpelja ili ostavili njegovu glavu u koži, krpelja treba uvrnuti prilikom uklanjanja. To se može učiniti pomoću posebnog alata za uklanjanje, koji možete kupiti u trgovinama za kućne ljubimce ili kod veterinara. Vaš veterinar vam može pokazati najbolji način uklanjanja krpelja uvrtanjem", upozoravaju iz Kraljevskog društva za sprječavanje okrutnosti prema životinjama (The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, skraćeno RSPCA).

"Ako niste sigurni kako ukloniti krpelja, najprije se obratite svom veterinaru. Nemojte ih pokušavati spaliti ili koristiti losione kako biste ih ugušili, jer to neće spriječiti prijenos bolesti na vašeg ljubimca. Krpelji će ugristi i hraniti se na vašem psu ili mački nekoliko dana, a potom otpasti kada se zasite. Tijekom tog vremena moguće je da krpelj vašem ljubimcu prenese bolest. Krpelji prenose ozbiljnu bakterijsku infekciju zvanu lajmska bolest. Psi, mačke i ljudi mogu je dobiti, iako je kod mačaka rijetka", dodali su.

