Preslatki retriver bebi je prava dadilja: Pogledajte dirljive snimke kako je čuva

Zlatni retriver Winston postao je prava internetska zvijezda nakon što su njegovi vlasnici na TikToku podijelili dirljive snimke na kojima se vidi kako predano čuva njihovog tromjesečnog sina.

Njegov zaštitnički instinkt i pogledi kojima tjera roditelje da brže reagiraju osvojili su srca milijuna, a videozapisi broje više od pet milijuna pregleda, piše Yahoo.

Retriver je dadilja maloj bebi

Winstonova vlasnica, 29-godišnja Roissy Koeneke iz San Diega, otkrila je kako njezin pas ima izvanredan sluh te često čuje bebin plač prije nje i supruga Alexandera.

"Tada nas počne gledati onim svojim drskim pogledom sa strane, kao da nas požuruje da ustanemo", ispričala je za Newsweek.

Snimke prikazuju Winstona kako nepomično stoji na hodniku i uporno gleda u roditelje sve dok netko od njih ne krene prema dječjoj sobi. Njegov posao tu ne završava – on ih prati kako bi se uvjerio da su zaista umirili bebu.

Komentari gledatelja su urnebesni. "Izgleda kao da će pozvati kontrolu u pomoć", našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ovaj pas vas se srami. Razočaranje je preslatko."

Otkako je beba stigla kući, Winston je preuzeo ulogu dadilje vrlo ozbiljno. "Bio je presretan kad je upoznao bebu. Ne napušta sobu u kojoj se nalazi naš sin i stalno ga prati", kaže Roissy.

Njegova posvećenost ide toliko daleko da se budi za svako noćno hranjenje i mijenjanje pelena, zbog čega je i sam često bio iscrpljen. "Jednom smo pronašli njegovu igračku u zdjelici za vodu, što nikada nije učinio. Vjerojatno je bio premoren od nespavanja", dodaje vlasnica. Jedna od najslađih stvari koje radi jest pokušaj da umiri bebu nježnim dodirom šape, naravno, uvijek pod budnim okom roditelja.

Zašto su zlatni retriveri tako posebni?

Winstonovo ponašanje nije iznenađenje za poznavatelje ove pasmine. Zlatni retriveri poznati su po svojoj blagoj naravi, strpljenju i iznimnoj inteligenciji. Njihova bezgranična privrženost obitelji čini ih idealnim kućnim ljubimcima, posebno uz djecu.

Potječu iz Škotske gdje su uzgajani kao lovački psi s urođenom željom da ugode vlasniku i imaju zadatak. Ta radna etika objašnjava zašto Winston svoju ulogu "starijeg brata" shvaća tako ozbiljno. Upravo zbog svoje svestranosti i poslušnosti, koriste se i kao psi vodiči, terapijski psi te psi za traganje i spašavanje. I znanost potvrđuje njihovu empatiju - istraživanja su pokazala da se psima, baš kao i ljudima, podiže razina hormona stresa (kortizola) kada čuju bebin plač, što ukazuje na iskrenu zabrinutost.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebački muzeji uskoro besplatno otvaraju svoja vrata: 'Ovo je predivna inicijativa za Grad'