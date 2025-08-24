Naizgled bezopasne biljke u vrtu ili domu mogu biti ubojite za mačke: Pripazite na ovo!

Ljiljani su jedni od najpopularnijih cvijeća na svijetu, često se koriste kao ukras u domovima, osobito u blagdansko vrijeme. Međutim, iako na prvi pogled djeluju bezopasno, za kućanstva s mačkama mogu predstavljati ozbiljnu opasnost.

Naime, mačke su po prirodi znatiželjne i sklone istraživanju prostora njuškanjem i grickanjem raznih predmeta, uključujući i biljke. Ako dođu u kontakt s ljiljanima, bilo da pojedu dio biljke, poližu pelud ili popiju vodu iz vaze, mogu se otrovati, piše PetMD.

Otrovni dijelovi ljiljana

Stručnjaci upozoravaju da su sve vrste ljiljana izrazito toksične za mačke te da mogu izazvati akutno oštećenje bubrega, koje u nekim slučajevima završava smrtnim ishodom.

Dvije vrste su posebno opasne: ljiljani (rod Lilium) i dnevni ljiljani (rod Hemerocallis). U ove skupine spadaju popularne vrste poput uskrsnog, tigrastog, azijskog i Stargazer ljiljana. Za mačke, svaki dio ovih biljaka je iznimno otrovan. To uključuje ne samo latice i lišće, već i stabljiku te pelud pa čak i vodu iz vaze u kojoj je cvijeće stajalo.

Toksin koji uzrokuje tako teške posljedice još uvijek nije identificiran, no poznato je da fatalno djeluje isključivo na mačke. Dok psi mogu proći s blagim želučanim tegobama, kod mačaka čak i minimalna izloženost pokreće lančanu reakciju koja vodi do akutnog zatajenja bubrega. Gutanje samo jednog lista ili nekoliko zrnaca peludi dovoljno je da izazove teško i potencijalno nepovratno oštećenje bubrega.

Prepoznavanje simptoma trovanja

Jedan od najpodmuklijih načina trovanja je putem peludi. Mačka ne mora nužno pojesti biljku. Dovoljno je da se očeše o cvijet, nakon čega će pelud ostati na njezinom krznu. Budući da su mačke iznimno pedantne životinje koje se redovito čiste, lizanjem krzna unijet će otrov u organizam.

Simptomi trovanja ljiljanom mogu se pojaviti već unutar nekoliko sati od izlaganja. Vlasnici trebaju obratiti pozornost na rane znakove:

Povraćanje

Pojačano slinjenje ili pjena na ustima

Gubitak apetita

Letargija i smanjena aktivnost

Kako vrijeme odmiče, a toksin nastavlja oštećivati bubrege, unutar 12 do 24 sata javljaju se ozbiljniji simptomi. Mačka može početi pojačano piti vodu i mokriti, što je znak da bubrezi pokušavaju izbaciti otrov. Nažalost, ovo je često uvod u najopasniju fazu – potpuno zatajenje bubrega. U toj fazi, koja nastupa nakon 24 do 72 sata, mačka prestaje mokriti, postaje dehidrirana, slaba, dezorijentirana, a mogu se javiti i napadaji. Bez hitne veterinarske intervencije, ishod je gotovo uvijek smrtonosan.

Što učiniti ako sumnjate na trovanje

Ako posumnjate da je vaša mačka na bilo koji način došla u kontakt s ljiljanom, ne čekajte pojavu simptoma. Svaka sekunda je važna. Odmah kontaktirajte svog veterinara ili najbližu hitnu veterinarsku ambulantu.

Rana i agresivna terapija ključna je za preživljavanje. Prognoza je znatno bolja ako se liječenje započne unutar prvih nekoliko sati od izlaganja. Veterinarski tretman obično uključuje izazivanje povraćanja (ako je biljka nedavno pojedena), davanje aktivnog ugljena za vezanje toksina te, najvažnije, hospitalizaciju uz agresivnu intravensku infuziju.

Liječenje obično traje minimalno 48 do 72 sata uz stalno praćenje rada bubrega. Važno je napomenuti da specifičan protuotrov za trovanje ljiljanom ne postoji.

Ostale biljke koje treba izbjegavati

Iako su ljiljani na vrhu liste opasnosti, mnoge druge popularne kućne i vrtne biljke također su otrovne za mačke. Među njima su tulipani, narcisi, azaleje, rododendroni, oleandar, difenbahija, božićna zvijezda i bršljan. Neke od njih, poput kale i spatifiluma, sadrže kristale kalcijevog oksalata koji uzrokuju jaku iritaciju usta i probavnog sustava, ali ne i zatajenje bubrega. Ipak, i one zahtijevaju oprez.

Prevencija je najbolja zaštita. Ako dijelite dom s mačkom, najsigurnije je u potpunosti izbjegavati držanje ljiljana u kući ili vrtu. Informirajte prijatelje i obitelj o ovoj opasnosti kako vam ih ne bi donijeli na poklon. Umjesto toga, odlučite se za biljke koje su sigurne za mačke, poput ruža (bez trnja), suncokreta, orhideja ili gerbera.

