Veterinar ne preporučuje ovih pet pasmina: 'Zahtjevniji su od ostalih i nisu za svakoga'

Odabir prave pasmine psa može biti jedan od najuzbudljivijih, ali i najzahtjevnijih zadataka za buduće vlasnike. Sa stotinama pasmina koje se razlikuju po temperamentu, razini energije, potrebama za njegom i zdravstvenim rizicima, nije čudno što mnogi budući vlasnici osjećaju zbunjenost pri odabiru idealnog četveronožnog prijatelja.

Dok su neke pasmine poznate po tome da se dobro prilagođavaju djeci, druge zahtijevaju stalnu tjelovježbu i mentalnu stimulaciju ili su sklone raznim zdravstvenim problemima koji mogu rezultirati visokim troškovima i emocionalnim stresom, piše Express.

Pasmine koje veterinar ne preporučuje za kućne ljubimce

Ponekad se simpatični psići koje ljudi vide na društvenim mrežama u stvarnosti mogu pokazati kao puno zahtjevniji za održavanje nego što je većina spremna prihvatiti. Zato je važno temeljito istražiti pasminu i poslušati savjete stručnjaka koji svakodnevno rade s psima.

Jedan od takvih stručnjaka je veterinar dr. Amir Anwary, a na TikToku je podijelio listu pet pasmina pasa koje on osobno ne bi imao kao kućne ljubimce, bez obzira na njihovu popularnost ili simpatije javnosti. U svom videozapisu dr. Anwary ističe da, iako svaki pas ima svoju jedinstvenu osobnost, određene pasmine donose uobičajene poteškoće koje ih čine manje prikladnima za prosječnog vlasnika.

Foto: Shutterstock

1. Jazavčar

Veterinar je istaknuo da će mnoge iznenaditi što je jazavčar na vrhu liste. Ovi psići su nesumnjivo simpatični i mogu biti vrlo privrženi, ali nisu za svakoga.

"Mogu biti vrlo tvrdoglavi, mogu cijelu noć lajati ako to žele i često pate od jake anksioznosti zbog razdvajanja. Također su skloni bolesti IVDD", objašnjava dr. Anwary.

Zbog duge kralježnice i kratkih nogu, jazavčari su vrlo podložni intervertebralnoj bolesti diska (IVDD), bolnoj bolesti kralježnice. Zbog sklonosti debljanju, zahtijevaju redovitu tjelovježbu i uvjete u kojima su zaštićeni od skakanja po namještaju i korištenju stepenica, čime se smanjuje rizik od ozljeda.

Foto: Shutterstock

2. Francuski buldog

Popularni francuski buldog također je na listi, a dr. Anwary nije štedio riječi. Nazvao ih je "slatkim malim simpatičnim čudovištima".

Od problema s disanjem i kožnih bolesti do problema s leđima i zglobovima, francuski buldozi često završe kod veterinara. Dr. Anwary ističe i njihovu visoku cijenu te stalne zdravstvene troškove, zbog čega su financijski zahtjevan ljubimac.

"Kao veterinar, stalno vidim ove pse zbog raznih zdravstvenih problema. Nikada ne bih imao francuskog buldoga, ali moram priznati da su simpatični", dodaje.

Foto: Shutterstock

3. Belgijski ovčar

"Ovo nije pas. Ovo je stroj. Treba stalnu fizičku i mentalnu stimulaciju. Radim puno radno vrijeme i nemoguće mi je dati ovom psu pažnju koja mu je potrebna da bi bio sretan", naglašava veterinar.

Ako ne dobiju dovoljno tjelovježbe, svakodnevnog treninga i pažnje, lako mogu postati anksiozni, dosadni i destruktivni. Belgijski ovčar je pas namijenjen za rad, često korišten u vojsci i policiji, stoga nije pas za ležernog vlasnika ili nekoga tko nema vremena za intenzivnu brigu.

Foto: Shutterstock

4. Border collie

Još jedna pasmina s puno energije, border collie, nalazi se na listi iz sličnih razloga kao belgijski ovčar. Dr. Anwary kaže da je i border collie radni pas koji zahtijeva stalnu stimulaciju jer neprestano treba zadatke, prostor za trčanje i probleme za rješavanje.

Kao i belgijski ovčar, može postati destruktivan i težak za kontrolu ako mu se ne zadovolje potrebe, što može biti posebno zahtjevno za vlasnike koji rade puno radno vrijeme i ne mogu se dovoljno posvetiti psu.

Foto: Shutterstock

5. Labrador retriver

Možda najiznenađujuća pasmina na ovoj listi je labrador retriver, koji se često smatra idealnim obiteljskim psom. Prijateljski su nastrojeni, odani i lako se treniraju, što ih čini popularnim izborom.

Međutim, veterinar Anwary naglašava da je njihov veliki problem neutaživa glad. Labradori su poznati po tome što jedu gotovo sve što im se ponudi i genetski su skloni pretilosti. Ova kombinacija može biti opasna, osobito za vlasnike koji su skloni prekomjernom nagrađivanju poslasticama ili nemaju dovoljno samodiscipline da drže strogu prehranu.

