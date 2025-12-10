'Kralju, prepolovite mu kaznu!' Kako je Zijad Turković od krvavih zločina došao do milijuna pregleda
Tužiteljicu je zvao "budalicom", svjedoke "barabama", nasmijavao je cijelu sudnicu, pa su njegovo suđenje, na YouTubeu pratili milijuni ljudi.
Taj zabavni showmen, inače je ubojica, diler i vođa kriminalne bande koji služi četrdeset godina zatvorske kazne i tema je nove epizode Dosjea Jarak.
Zijad Turković – slučaj je kao nijedan drugi. "Kralju", "Prepolovite mu kaznu", "Gledam ovo svaku večer prije spavanja" - tako na YouTube komentarima pišu ljudi o scenama sa suđenja čovjeku koji je ubio trudnicu, odnosno odrubio joj glavu. Odgovoran je za još nekoliko ubojstava, pokušaja ubojstava, pljačku dva i pol milijuna konvertibilnih maraka sa sarajevskog aerodroma, međunarodnu trgovinu kokainom i heroinom. Nevjerojatnim slučajem bavi se nova epizoda Dosjea Jarak, koja je dostupna na Voyu.
Puno više o Zijadu Turkoviću znaju autori Dosjea Jarak Andrija Jarak i Dario Todorović koji su bili gosti kod Mojmire u RTL Direktu.