'Kralju, prepolovite mu kaznu!' Kako je Zijad Turković od krvavih zločina došao do milijuna pregleda

JARAK KOD MOJMIRE /

Tužiteljicu je zvao "budalicom", svjedoke "barabama", nasmijavao je cijelu sudnicu, pa su njegovo suđenje, na YouTubeu pratili milijuni ljudi.

Taj zabavni showmen, inače je ubojica, diler i vođa kriminalne bande koji služi četrdeset godina zatvorske kazne i tema je nove epizode Dosjea Jarak.

Zijad Turković – slučaj je kao nijedan drugi. "Kralju", "Prepolovite mu kaznu", "Gledam ovo svaku večer prije spavanja" - tako na YouTube komentarima pišu ljudi o scenama sa suđenja čovjeku koji je ubio trudnicu, odnosno odrubio joj glavu. Odgovoran je za još nekoliko ubojstava, pokušaja ubojstava, pljačku dva i pol milijuna konvertibilnih maraka sa sarajevskog aerodroma, međunarodnu trgovinu kokainom i heroinom. Nevjerojatnim slučajem bavi se nova epizoda Dosjea Jarak, koja je dostupna na Voyu.

Puno više o Zijadu Turkoviću znaju autori Dosjea Jarak Andrija Jarak i Dario Todorović koji su bili gosti kod Mojmire u RTL Direktu.