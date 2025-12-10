Zabrana društvenih mreža mlađim tinejdžerima podijelila Australiju: 'Čini se da svi paničare'

JEDAN KLIK IZBRISAO SVE /

Mladi Australci na odvikavanju su od društvenih mreža. Jedan klik zakona – i milijuni profila su nestali. Neke od globalno najpopularnijih društvenih mreža morale su zatvoriti svoja vrata mlađima od 16 godina, a svaki propust mogle bi platiti milijunima dolara.

"Prije zabrane, svi su razgovarali putem Snapchata, što je jedna od aplikacija koje su zabranjene. I čini se da svi paničare i daju svoje brojeve telefona jer više nemamo taj način komunikacije. Dakle, svi se uglavnom usredotočuju na dio zabrane koji se odnosi na slanje poruka", kaže Luna Dizon iz Sydneya.

"Mislim da će jednostavno koristiti svoje telefone, samo na drugim aplikacijama. I dalje možete gledati Netflix, i dalje možete ići na Pinterest, možete raditi puno više različitih stvari na sličnim aplikacijama. Da, možda će to natjerati ljude da više izlaze van, ali ne baš", kaže Australka Stella Pietrese. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.