Mala Amerikanka rasplakala internet: Dvije godine štedi svaki cent samo zbog Luke Modrića!

"Moja 12-godišnja kći štedi dvije godine za Svjetsko prvenstvo. To je sav novac koji je dobila za rođendane, obavljanje poslova, što god. Dosad je uštedjela oko 700 dolara – sve kako bi vidjela Hrvatsku kako igra na Svjetskom prvenstvu", rekla je Meyer Shire iz Chicaga u SAD-u.

I to zato što od sedme godine obožava Luku Modrića.

Trenira i nogomet, a na društvenim mrežama njezina je mama, Meyer, objavljivala videa u kojima je obitelj s nestrpljenjem pratila ždrijeb.

"Hrvatska će igrati u Philadelphiji! I to 27. lipnja, s Ganom. O, moj Bože! Stvarno će se dogoditi!", snimila je njezina majka u jednom video oduševljenje.

Sve ovo u nadi da će Luka Modrić igrati u nekim od gradova do kojih si mogu priuštiti putovanje.

Djevojčicin san dirnuo je mnoge – obitelji Shire sada ostaje samo doći do ulaznice. Inače, nemaju hrvatskih korijena, s našom zemljom ih veže samo ljubav prema nogometu.

Meyer Shire govori: "Pozdrav našoj novoj hrvatskoj obitelji, svim ljudima koji su nam se javili u posljednja 24 sata. Očito je ova priča postala svjetska vijest. Stižu nam komentari iz Hrvatske, odasvud. Čini se da nas svi primaju u svoju obitelj, proglašavaju moju kćer počasnom građankom Hrvatske – što će ona punog srca sigurno prihvatiti."

A do željene ulaznice za Svjetsko prvenstvo neće baš biti lako doći. U četvrtak kreće treća faza prodaje, takozvani random selection draw, i traje sve do 13. siječnja. Kako bude rasla potražnja za ulaznicama, rast će i njihova cijena.

Željko Bulić iz CFE "Mi Hrvati" kaže: "Na jedan drukčiji način se rade ulaznice za Svjetsko prvenstvo. Prvo će biti nekoliko izvlačenja, a nakon tih izvlačenja tko ne uspije, tada ide tko prvi – njegova karta, ali na način gdje, ako bude više interesa, karta je skuplja. Tako da sve ide malo u smjeru ‘America first’, ajmo dobro zaraditi. Nadam se da će to biti top atmosfera, znam da Hrvati i Hrvatska neće nikad obmanuti što se tiče navijanja."

A navijat će mnogi – posebno su uzbuđeni brojni Hrvati koji dugi niz godina žive u Americi. Prilika da uživo pogledaju majstorije Luke Modrića, Joška Gvardiola i ostatka društva – ne propušta se. Na utakmice planiraju doći iz svih krajeva zemlje.

Zvonimir Antolos, predsjednik Nogometnog kluba NY Polet, govori: "Jako smo uzbuđeni što Vatreni dolaze ovdje. Idem u Philadelphiju na utakmicu, a igraju i u Kanadi, tamo ima puno naših. Planiram i u Kanadu na utakmicu. Nadamo se finalu u MetLifeu ovdje u New Yorku i da Luka napokon digne trofej."

Koji Luka itekako zaslužuje.