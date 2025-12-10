Poznata sudačka postava za hrvatske klubove u Europi: Dinamu stiže Gruzijac sklon kartonima

Poznati su suci koji će voditi ključne europske utakmice hrvatskih predstavnika ovoga tjedna. Dinamo i Rijeka pred sobom imaju zahtjevne izazove, a u oba dvoboja pravdu će dijeliti suci koji su vrlo dobro upoznati s discipliniranjem igrača – neki više, neki manje.

Dinamo u srijedu od 18:45 na Maksimiru dočekuje Real Betis u šestom kolu Europske lige. Španjolska momčad, trenutačno šesta u La Ligi i vrijedna više od 215 milijuna eura prema Transfermarktu, stiže u Zagreb s imperativom bodova, baš kao i hrvatski doprvak.

UEFA je za ovaj susret delegirala Gruzijca Gogu Kikačeišvilija, koji do sada nije sudio seniorskoj momčadi Dinama. Ipak, hrvatskoj nogometnoj javnosti poznat je iz dvoboja U-21 reprezentacije protiv Danske, u kojem su mladi Vatreni slavili 2:1, uz pogotke dvojice sadašnjih Dinamovih igrača, Diona Drene Belje i Gabriela Vidovića.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kikačeišvili ove sezone vodi svoju petu europsku utakmicu. U prethodne četiri dvoboja podijelio je ukupno 22 kartona i dosudio jedan kazneni udarac, uključujući i susret između Salzburga i Ferencvárosa (2:3) 22. listopada. Statistika sugerira da Gruzijac ne zazire od strožeg kriterija, što bi u atmosferi europe Maksimira moglo imati značajan utjecaj.

Rijeka svoju europsku obvezu igra istoga dana od 21 sat na Rujevici, gdje stiže Celje, slovenska momčad koju predvodi hrvatski napadač Franko Kovačević. Slovenci su trenutačno treći u skupini Konferencijske lige s devet bodova, samo jednim manje od vodećeg Samsunspora. Rijeka je na 24. mjestu ukupnog poretka, posljednjem koje vodi u drugi krug natjecanja.

Za ovaj dvoboj određen je talijanski sudac Andrea Colombo. Iako još nije sudio aktualnim hrvatskim prvacima, njegov sudački profil dobro je poznat – u devet ovosezonskih nastupa dodijelio je 44 žuta kartona, jedan izravni crveni te dosudio tri penala. Posljednji put sudio je 2. listopada u Strasbourgu, gdje je Slovan Bratislava poražen 2:1, uz četiri pokazana žuta kartona.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve što trebate znati o novom svjetskom prvaku: Detalji otkrivaju tko je zapravo Lando Norris