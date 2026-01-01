FREEMAIL
PRAVA LJEPOTICA /

Melania Trump još jednom pokazala zašto je ikona stila: Ovako je izgledala na proslavi Nove godine

Foto: Joe Raedle/getty Images/profimedia

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država, zablistala je srebrnoj haljini s kristalima brenda New Arrivals koju je savršeno uskladila s glamuroznim Louboutin štiklama

1.1.2026.
10:58
Hot.hr
Joe Raedle/getty Images/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump (79) sa suprugom Melanijom (55) proslavilo je početak 2026. godine u svom prepoznatljivom stilu na luksuznoj proslavi u Mar-a-Lagu, popularnom odmaralištu na Floridi. Tradicionalna novogodišnja zabava ponovno je okupila brojne istaknute osobe iz političkog, poslovnog i društvenog života, a glavni događaj večeri bila je aukcija umjetničkog djela. 

Foto: Jim Watson/afp/profimedia

Melania Trump, prva dama Sjedinjenih Američkih Država, zablistala je srebrnoj haljini s kristalima brenda New Arrivals koju je savršeno uskladila s glamuroznim Louboutin štiklama. Donald Trump, poznat po svom klasičnom modnom izboru, nosio je besprijekorni crni smoking, a njihova prisutnost na ovom elitnom događanju ponovo je privukla pozornost brojnih medija.

Zabava je započela Donaldovim kratkim obraćanjem novinarima, u kojem je podijelio svoju novogodišnju odluku: ''Mir. Mir na zemlji.” 

Jedan od najzapaženijih trenutaka bila je aukcija slike Isusa koju je naslikala umjetnica Vanessa Horabuena, a koja je prodana za zapanjujućih 2,75 milijuna dolara.

Foto: Jim Watson/afp/profimedia

Među zapaženim gostima bili su Rudy Giuliani, bivši gradonačelnik New Yorka, kao i Mike Lindell, CEO MyPillow-a, poznat po svojoj odanosti Trumpu. Tamo je bio i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je s Trumpom ranije u tjednu imao privatni sastanak, te brojni drugi političari i poslovni lideri. Trumpov sin Eric i njegova supruga Lara također su se pojavili na događanju, čime je obitelj Trump ponovo dala do znanja da ostaje u središtu pozornosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Donald TrumpMelania TrumpNova Godina
