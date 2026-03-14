Ukrajinci udarili silovito: Dronovima uništili veliku rusku rafineriju, pojavile se snimke

Ukrajina je, u noći s petka na subotu, izvela jedan od masovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij. Glavne mete bili su energetski i logistički sustavi u Krasnodarskom kraju, ključni za opskrbu ruskih snaga na bojištu.

Pogođena je rafinerija nafte Afipski gdje je izbio veliki požar. To je jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte u južnoj Rusiji, a proizvodi benzin, dizelsko gorivo, destilate plinskog kondenzata, teške naftne ostatke i sumpor, piše Kyiv Independent.

Lokalni stanovnici izvijestili su da su oko 1 sat ujutro po lokalnom vremenu čuli desetke eksplozija dok su se aktivirali sustavi protuzračne obrane, a regijom su odjekivale sirene.

'Pogodak u cilj'

Lokalne vlasti izvijestile su da nema informacija o žrtvama ovih napada, dok su iz Kijeva istaknuli da je ovo bio 'pogodak u cilj'.

Oštećeno postrojenje Afipski godišnje prerađuje oko 6,25 milijuna tona sirove nafte, što je oko 2 posto ruske rafinerijske proizvodnje. Već je nekoliko puta bilo meta napada bespilotnim letjelicama.

Unmanned Systems Forces (USF) strike key oil refinery in southern russia



On March 14, operators from the @1usc_army, in coordination with other branches of the Defense Forces, struck the Afipsky Oil Refinery in the Krasnodar region of the russian federation.



The Afipsky… pic.twitter.com/sEQqs6M4Cx — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) March 14, 2026

Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je protuzračna obrana tijekom noći 'presrela i uništila' 87 ukrajinskih dronova u više regija. The Kyiv Independent nije mogao neovisno potvrditi ove tvrdnje.

Ruske vlasti također su izvijestile o zasebnom napadu dronom na luku Kavkaz u regiji Krasnodarski kraj, gdje su tri osobe ozlijeđene, a tehnički brod je oštećen nakon što su krhotine drona pale na lučki kompleks.

Luka Kavkaz jedna je od najvećih ruskih putničkih luka. Njezina je glavna zadaća opsluživanje trajektnog prijelaza Kerč prema okupiranom Krimu.

Napad na kemijsku tvornicu

Lokalni stanovnici izvijestili su o još jednom napadu dronom u gradu Toljatiju, u ruskoj Samarskoj oblasti, čija je meta bila kemijska tvornica KuibyshevAzot. Razmjeri štete tog napada još uvijek nisu poznati.

Ukrajina redovito izvodi duboke napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji, oslanjajući se prvenstveno na bespilotne letjelice domaće proizvodnje. Njihov je cilj uništenje ruske naftne i plinske infrastrukture, koja je ključni izvor prihoda Moskve za financiranje rata protiv Ukrajine.

