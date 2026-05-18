Preživjela vojni rok bez mobitela, ali bez pršuta jedva: Otkrila što joj je bilo najteže

Dvadesetogodišnja Ana Marija Jukica iz Drniša prije temeljnog vojnog osposobljavanja mogla je napraviti samo nekoliko sklekova. Danas barem 20. Ona je jedna od 800 ročnika iz prvog naraštaja koji su završili vojno osposobljavanje. Iako ono za žene nije obvezno, o prijavi nije dugo razmišljala.

"Prvi razlog je domoljublje, osjećala sam se pozvano da moram ići. A drugi je razlog da razbijem monotoniju fakulteta. Otac mi je bio preponosan i presretan, majka isto sretna i zadovoljna, ali postojalo je malo skepticizma vezano za vojsku", priznaje Ana Marija.

Na vojničku disciplinu se brzo naviknula, ali neke navike iz svakodnevnog života su joj ipak ostale.

"Najteže mi je bilo ustajanje u šest. Ja volim spavati. Ali navikla sam se nakon tjedan dana. Neke cure, žene bi se ustajale malo ranije da se imaju vremena spremiti pa bi nas probudile", prepričava nam.

Sobu je dijelila s 14 djevojaka, a s nekima od njih ostala je u kontaktu i nakon izlaska iz vojarne.

Najteži trenuci

"Najteži trenuci su kada obuka postane žešća fizički, onda je prag tolerancije sve niži, pa bude malo svađa i prepirki, ali sve se riješi", navodi.

Odsluženje vojnog roka preporučuje svim mladima. "Ako se osoba osjeća sposobno i ako fizički može jer su stvarno ta dva mjeseca prekratka, imaš osjećaj kao da su prošla dva tjedna. Ne oduzima puno vremena, a nauči se jako puno toga. Disciplina, organizacija rada, ustajanje ujutro", prepričava svoje iskustvo.

Kaže da se lako snašla bez mobitela: "Drago mi je da smo imali zabranu osim u slobodno vrijeme. To me nekako oslobodilo od stresa medija i društvenih mreža".

Najteže joj je ipak palo to što nije bilo pršuta: "Ali uspjela sam izdržati", kaže.

U vojsku se planira vratiti, ali nakon što završi fakultet. "Možda nakon što završim fakultet ići ću u časničku školu, za časnika, ali do tada ako mi opet brzo postane rutina fakultet da se vratim na specijalizaciju, nikad se ne zna", najavljuje.

Ana Marija je ovaj izazov uspješno svladala, a od ponedjeljka će to postati svakodnevica i za novi naraštaj.