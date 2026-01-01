Prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka prisegnuo u napuštenoj podzemnoj stanici

Zohran Mamdani prisegnuo je kao gradonačelnik New Yorka ubrzo nakon ponoći, na privatnoj ceremoniji održanoj u napuštenoj podzemnoj stanici.

Cjelodnevno slavlje koje će uključivati i drugo, javno polaganje prisege te uličnu zabavu ispred gradske vijećnice, piše The Guardian.

Mamdani (34) položio je prisegu pred njujorškom državnom odvjetnicom Letitijom James, okružen suprugom Ramom Duwaji, članovima uže obitelji, uključujući majku Miru Nair, poznatu filmsku redateljicu, te oca Mahmooda Mamdanija, profesora afričkih studija na Sveučilištu Columbia.

Foto: Profimedia

Predstavio i novog gradskog povjerenika

"Ovo je uistinu čast i privilegija života. Jedva čekam vidjeti sve sutra kada započnemo naš mandat", rekao je Mamdani.

"Nakon što sam upravo položio prisegu da postanem gradonačelnik grada New Yorka, činim to i ovdje, u staroj stanici podzemne željeznice City Hall, kao svjedočanstvo važnosti javnog prijevoza za vitalnost, zdravlje i nasljeđe našeg grada", nadodaje.

Mamdani je potom najavio i predstavio novog gradskog povjerenika za promet, Mikea Flynna, iskusnog urbanista, rekavši da želi učiniti njujoršku mrežu javnog prijevoza "zavišću cijelog svijeta". Flynn je rekao da prihvaća "posao života".

Prvi koji je prisegu položio na Kur'anu

"Hvala vam svima puno i vidimo se kasnije", zaključio je Mamdani uz smijeh publike, prije nego što je krenuo uz široke stepenice podzemne željeznice na kojima je položio prisegu, praćen okupljenima.

Ceremoniji je prisustvovao i odlazeći gradonačelnik Eric Adams, koji se ranije nije obvezao da će doći, ali je kasnije rekao da bi "volio biti tamo kako bi pokazao glatku i mirnu tranziciju vlasti".

Kako bi odao počast svojoj muslimanskoj vjeri, Mamdani je prisegu položio na Kur’anu, najsvetijoj knjizi islama, čime je postao prvi gradonačelnik New Yorka koji je to učinio. Prisegnuo je u ponoć, s rukom na Kur’anu svog djeda i na primjerku koji je pripadao Arturu Schomburgu, crnom piscu i povjesničaru, a koji je gradonačelniku posudila njujorška javna knjižnica, navodi New York Times.

Foto: Profimedia

Prisegu će mu dati Sanders

Među uzvanicima bio je i raznolik krug građana New Yorka koje je Mamdani odabrao za inauguracijski odbor, uključujući glumca Johna Turturra, dramatičara Colea Escolu i pisca Colsona Whiteheada.

Također i aktiviste, vlasnike malih poduzeća i volontere iz kampanje za koje ured novog gradonačelnika kaže da su "pružili perspektivu, smjernice i kulturni senzibilitet" za ceremoniju.

Ponoćnu ceremoniju slijedit će javni događaj u 13 sati, na kojem će novog gradonačelnika predstaviti politička saveznica i demokratska kongresnica iz Bronxa Alexandria Ocasio-Cortez, a prisegu će mu dati senator Vermonta Bernie Sanders.

Napuštena željeznica kao fizički spomenik gradu

Iz Mamdanijeva ureda poručili su da je izbor stare stanice City Hall za polaganje prisege odraz njegove "predanosti radnim ljudima koji svakodnevno održavaju naš grad u pogonu".

"Kada je stanica Old City Hall prvi put otvorena 1904. godine, kao jedna od 28 izvornih stanica njujorške podzemne željeznice, bila je fizički spomenik gradu koji se usudio biti i lijep i graditi velike stvari koje su mijenjale živote radnih ljudi“, rekao je Mamdani u izjavi.

"Ta ambicija ne mora biti sjećanje ograničeno samo na našu prošlost", nadodao je. Cjelodnevna događanja predstavljaju kulminaciju izvanrednog uspona na vlast u najmnogoljudnijem gradu SAD-a, kako za političkog autsajdera, tako i za Demokratsku socijalističku stranku koju Mamdani, izabran kao demokrat, predstavlja.

Foto: Profimedia

"Bio je svuda - stalno"

Prvi znakovi Mamdanijeva izbornog potencijala pojavili su se ranije ove godine, uoči unutarstranačkih izbora na kojima je izbacio bivšeg guvernera Andrewa Cuoma, koji se kasnije kandidirao kao nezavisni kandidat. Adams, tada pod povećalom saveznih tužitelja, odlučio je ne tražiti demokratsku nominaciju.

U travnju je Mamdani zaostajao za Cuomom s omjerom 36% prema 64%. Ti su se brojevi promijenili nakon što je Mamdanijeva vješta politička kampanja uzela maha na društvenim mrežama; snažan rad na terenu očito je mobilizirao birače koji su prvi put glasali, a koji se bore s visokim troškovima života u postpandemijskom gradu.

Glasnogovornik kampanje rekao je da Mamdanijev uspjeh proizlazi iz toga što je "bio posvuda, stalno", s više od 10 tisuća volontera koji su pokucali na više od 100 tisuća vrata, te iz guranja platforme usmjerene na priuštivost, zamrzavanje stanarina, besplatan javni prijevoz i gradske trgovine mješovitom robom, kao i osnivanje odjela za sigurnost zajednice radi ulaganja u gradske programe mentalnog zdravlja. Iskusni demokratski strateg Hank Sheinkopf rekao je da Mamdani "predstavlja grad budućnosti, više azijski grad, više muslimanski grad i potencijalno više ljevičarski grad".

"Ovaj grad pripada vama"

U studenom je tadašnji zastupnik u državnoj skupštini pobijedio na izborima s 50,78% glasova, porazivši republikanskog aktivista Curtisa Sliwu i Cuoma. U pobjedničkom govoru Mamdani je govorio o svojoj predanosti radnim građanima New Yorka koji inače nemaju pristup polugama moći.

"Neka riječi koje smo zajedno izgovorili, snovi koje smo zajedno sanjali, postanu agenda koju ćemo zajedno isporučiti", rekao je.

"New York, ova moć, ona je vaša. Ovaj grad pripada vama", nadodao je Mamdani.

POGLEDAJTE VIDEO: Prije godinu dana nitko ga nije šljivio niti 1 posto, ali doslovno. Danas? Postao je Trumpova najgora noćna mora