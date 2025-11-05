Rakić o Trumpovoj najgoroj noćnoj mori: 'Dolazi ono protiv čega se on bori rukama, nogama, dušom i tijelom'

Srp i čekić u rukama, zvijezde petokrake na nebu i aluzije na Marxa, to je današnja naslovnica New York Posta: jer novi gradonačelnik New Yorka je Zohran Mamdani. Čovjek kojeg Donald Trump naziva komunistom, izbore je dobio na obećanjima da će zamrznuti cijene rente stanova i omogućiti besplatni javni prijevoz.

Nije samo Mamdani, demokrati su razvalili na jučerašnjim izborima, koji su se održali baš na godinu dana mandata Donalda Trumpa. Sve je to u studiju RTL Direkta komentirala novinarka i vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Mamdani je Trumpova najgora noćna mora. A on u prvom govoru kaže Trumpu - pojačaj ton.

Da, jer je i sam je rekao:'Ja znam da me vi sada gledate i slušajte, ali pojačajte ton'. Trump je u toj kratkoj predizbornoj ili dugoj kampanji apsolutno oštro govorio protiv njega, osim da je dobio u jednoj Americi etiketu da je komunist, čak da je čovjek koji ne zna što govori, da je to ono što zapravo demokrati cijelo vrijeme teže. A to je guranje socijalizma u jednu slobodnu tržišnu ekonomiju. Dakle, tu je on pokušao sve sa svoje strane koliko je mogao. On će i dalje biti neugodan. To moramo shvatiti jer sve ove ideje vrlo plemenite koje je najavio Mamdani, a to je besplatni prijevoz, zamrzavanje stanarina. Dakle, sve se vrti oko ekonomije jer ljudi ne žive jednostavno, ne žive lako, ne. Recimo stanarina za jedan običan jednosoban stan u New Yorku oko središta stoji 4170 dolara. To treba zaraditi, tko i kako? On je rekao da se sprema na povećanje poreza bogatima. E da bi on povećao taj porez bogatima, to može odobriti jedino federalna vlada. Tu je sad to pitanje 'clasha' a između njega i Trumpa.

Svašta je obećao, ali pitanje je koliko toga može postići? Duhovito je parafrazirao 'Make America Great Again' u 'Make chicken over rice 8 bucks again'.

Zapravo u cijeloj Americi kad se govori o ekonomiji, ona je najveći problem i u krajnjoj liniji Trump je dobio izbore govoreći o tome da Biden nije ništa učinio da bi ta ekonomija mogla bujati i da bi se moglo vratiti da ponovno Amerika bude velika. Otud sve te njegove ideje o taksama, o zabranama, o sužavanju, o širenju. Dakle, nije to nešto što on nije navikao i što neće i dalje provoditi. Zato kažem da je taj teren je prilično klizav. On to može možda na neki način provesti. Pitanje je sad dogodine su 'mid term elections'. Ako demokrati uspiju dobiti zastupnički dom, e onda bi to bila jedna druga situacija jer bi sve ove odluke zakonodavstva trebale proći kroz Kongres. Dakle, na neki način demokrati bi mogli imati veto.

Demokrati su jučer dosta toga dobili. Pokazuje se na neki način nezadovoljstvo Trumpom?

Pa jedno zadovoljstvo da, evo, uspjelo nam je i to je uspjelo u najvećem i najbogatijem gradu. Makar i demokrati su prilično zazorni prema Mandamiju.

Nije dobio puno podrške, čak ni od Baracka Obame?

U njima je ukorijenjen strah od toga da ih se prozove socijalistima i komunistima, a Trump to iskorištava, odnosno republikanci na svakom koraku. Oni su i Hillary Clinton prozvali socijalističkom kad se natjecala, da ne kažem za Camillu Harris.

Nije njegov grijeh samo što je socijalist. Puno su ga napadali jer je muslimanske ispovijesti, govorili da je terorist, da podržava Hamas.

Da, pa Trump je izjavio 'počelo je, muslimani nam dolaze na vlast'. Dakle, dolaze imigranti protiv čega se on bori rukama, nogama, dušom i tijelom.

Jako je zanimljiva ova priča. Ovo je zapravo prvi musliman, prvi imigrant gradonačelnik New Yorka, koji je do prije godinu dana bio potpuno anoniman. On je nevjerojatnom kampanjom na društvenim mrežama došao do tu?

Već se i u kampanji Trumpa pokazalo, koliko god se to koristilo dobro ili loše, da su društvene mreže utjecajne. A Mandami je to iskoristio 100 posto i svaka čast. To je jedna nova generacija. On ima 34 godine. Njegove ideje su drugačije, on nastupa drugačije, on nema te zazore i nema san o Zlatnom dobu Amerike. On ima razmišljanje o Americi koja može normalno i pristojno živjeti.

Zanimljivo je kad je govorio španjolski pa se sam ispravljao. Kako se zapravo dobro rade društvene mreže...

To je zapravo način na koji možete biti simpatični. Jednom dijelu stanovništva, a to su Latinoamerikanci. Da vi ne znate taj španjolski, naučili ste za taj spot. To zvuči svakojako, ali njegova poruka je - izaberite me i ja ću s vama učiti taj španjolski.

Kako biste vi ocijenili godinu dana Trumpove vlasti?

On je jedan od američkih predsjednika koje mi poznajemo u 20. i 21. stoljeću, koji je apsolutno uspio u godinu dana naglavačke okrenuti i međunarodne odnose, a onda i svijet. On je poremetio masu stvari iz kojih sad svi pokušavaju na neki način izaći. Vidimo da se svi pokušavaju pokloniti kralju. Svi su išli u Mar-a-Lago. Tko god je mislio da bi mu to moglo škoditi na ovaj ili onaj način, jer on je s prvom izjavom o Zlatnom dobu Amerike najavio visoke takse. I tu su svi bili izuzetno oprezni i ne samo oprezni. On je provodio to do toga da je bilo pitanje tko će ući u Ovalni ured i s kim će on razgovarati. Sjetimo se sastanka sa Zelenskim. To je bilo prestrašno kad on pred kamerama, govori - vi nemate karte, što, da položi oružje i prepusti Ukrajinu Putinu? Je li to fascinacija njegova Putinom? To je možda, čini mi se kroz ovih godinu dana ipak došlo u neke, nazovimo to realnije okvire.

Koji biste izdvojili njegov najbolji i najgori potez?

Najgorih poteza je jako puno, a najbolji? Teško da ga sad mogu ovako izdvojiti. Koliko god govori da je on čovjek mira i da se trudi, ajde, uspio je nešto na Bliskom istoku. Jer on je zapravo jedini od niza šefova zadnjih Amerike koji je uspio pritisnuti Netanyahua da pristane na prekid vatre. E, sad taj, naravno, prekid vatre popušta pa ne popušta, ali se održava. Dakle, ta prva stepenica bi trebala proći da bi se moglo onda dalje ići. To je na upravu unutar Gaze, na međunarodne snage i na koliko toliko smirivanje cijele te situacije, što neće biti nikako lako, ali mislim da je to potez koji mu može biti značajan. Sve ovo ostalo? On je smirio ratove ovdje između Indije i Pakistana. To su trgovinski sporazumi u kojem on igra jaču stranu. I ako on kaže, jednima i drugima da će prekinuti trgovinske odnose s njima. Pa što će drugo? Ili Ruanda i Kongo? Pa to je bilo presmiješno. Sad je otkrio Sudan, a Sudan traje... Ja sam kao mladi novinar '83. bila točno u tom području Darfura. Od onda se stalno ubijaju tamo bez obzira koja je vojska i s koje strane dolazile.

