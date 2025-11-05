Kako je ljevica osvojila New York: 'Dok su drugi vagali, on je već krenuo'

Pad popularnosti Erica Adamsa, tadašnjeg gradonačelnika New Yorka i bivšeg policijskog kapetana optuženog da je pretvorio gradsku upravu u sustav političkih usluga, otvorio je prostor za novu generaciju političara. U Americi umornoj od statusa quo, pojavio se kandidat koji je biračima ponudio radikalan zaokret, piše CNN-ov Edward-Isaac Dovere.

Zohran Mamdani, 32-godišnji zastupnik u državnoj skupštini i član Demokratskih socijalista Amerike, postao je prvi muslimanski gradonačelnik u povijesti New Yorka. Njegova pobjeda označava jedan od najsnažnijih uspjeha progresivnog krila Demokratske stranke u posljednjih deset godina.

U studenom 2023. održan je sastanak u zgradi u Long Island Cityju. Stranka radničkih obitelji okupila je političare koji su razmišljali o izazivanju Adamsa. Među njima su bili gradski kontrolor Brad Lander i predsjednik Brooklyna Antonio Reynoso. Na sastanak je stigla i državna senatorica Jessica Ramos. A onda je ušao on...

“A čekaj… Zohran? Razmišlja li Zohran o kandidaturi?” prisjetila se reakcije supredsjedateljice stranke Ane Maríe Archile.

Mamdani je imao plan

Mamdani je već imao plan. Inzistirao je na terenskoj kampanji “vrata do vrata”, zamrzavanju rasta najamnina i agresivnoj mobilizaciji mladih preko društvenih mreža. U trenutku kada su ostali još vagali, on je već krenuo.

Rođen u Ugandi, odrastao u četvrti Astoria u Queensu, Mamdani je dijete imigranata muslimana iz Indije. Majka mu je slavna filmska redateljica Mira Nair, otac profesor na Sveučilištu Columbia. Odrastao je u gradu u kojem danas vodi najveći politički ured.

“Usprkos svim izgledima, mi smo to ostvarili. Budućnost je u našim rukama”, rekao je u pobjedničkom govoru pred oduševljenom publikom u Brooklynu.

Njegov program izrastao je iz aktivizma za priuštivo stanovanje, javni prijevoz i socijalnu pravednost - tema koje su odzvanjale posebno među mladim glasačima i obiteljima pod pritiskom rastućih troškova života.

Podrška mu je stizala iz najjačih progresivnih tabora. Bernie Sanders davao mu je savjete o prvih sto dana vlasti, a Alexandria Ocasio-Cortez bila je s njim na pozornici u najkritičnijim trenucima kampanje.

Što donosi nova gradska uprava?

New York dobiva gradonačelnika koji obećava duboke reforme: od stambene politike do dostupnosti javnih usluga. Mamdani se predstavlja kao zagovornik “grada za sve”, a ne samo za bogate i povezan s financijskim centrom moći na Manhattanu.

Njegov najveći ispit bit će odnos s policijom. Iako dolazi s ljevice, najavio je mogućnost da na čelu njujorške policije ostane Jessica Tisch, imenovana još za mandata Erica Adamsa. Ta odluka već izaziva podjele unutar njegovih najbližih saveznika.

Mamdani je postao simbol trenda u kojem glasači sve više naginju kandidatima koji propituju privatni kapital, neoliberalne politike i nejednakost. U zemlji u kojoj su muslimani desetljećima bili na udaru predrasuda, njegov izbor nosi i dodatno povijesno značenje.

Ovaj mladi političar ne nasljeđuje samo grad u krizi nego i očekivanja milijuna ljudi koji se nadaju da New York može ponovno biti avangarda društvene promjene.

Ako uspije, mnogi smatraju da bi njegova pobjeda mogla postati nacrt za novu političku eru u SAD-u. “Zajedno ćemo pokazati da najmoćniji grad na svijetu može biti i najpravedniji”, kazao je Zohran Mamdani.

