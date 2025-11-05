Trump odgovorio svojoj 'najgoroj noćnoj mori': Tko je Zohran Mamdani? Čekaju ga tri izazova

Na najvećim i najšire medijski zastupljenim izborima od svih, New York je izabrao svog najmlađeg gradonačelnika - Zohran Mamdani, samoprozvana "Trumpova najgora noćna mora", uvjerljivo je pobijedio.

Mamdani, koji će biti prvi musliman, prvi južnoazijski državljanin i najmlađa osoba u ovom stoljeću izabrana za gradonačelnika slavnog grada, iskoristio je pobjednički govor pred oduševljenim pristašama u Brooklynu da bi bacio rukavicu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, prenosi Sky News.

"Ako itko može pokazati naciji koju je izdao Donald Trump kako ga poraziti, to je grad koji ga je iznjedrio. Ovako ne zaustavljamo samo Trumpa. Ovako zaustavljamo sljedećeg. Dakle, Donalde Trumpe, budući da znam da gledaš, imam dvije riječi za tebe: 'Pojačaj zvuk'."

Što Trump misli o Mamdaniju?

Donald Trump je na društvenoj mreži Truth Social za vrijeme govora Mamdanija, baš malo prije nego što mu je ovaj poručio da ‘pojača zvuk‘, napisao: ‘…I tako počinje!‘.

Trump je inače kritizirao Mamdanija, nazivajući ga "komunistom" koji "ne zna ništa" i "vjerojatno nikada nije radio ni dana u životu". Čak je predložio republikanskom kandidatu Curtisu Sliwi da odustane da bi Andrew Cuomo dobio veći udio glasova, a dan prije posljednjeg dana glasovanja izričito je podržao neovisnog kandidata na Truth Socialu.

Nakon Trumpova upozorenja da bi pobjeda za Mamdanija značila "malu vjerojatnost da ću doprinositi saveznim sredstvima, osim minimalno potrebnog iznosa, za svoj voljeni prvi dom", američki predsjednik je rekao: "Radije bih vidio demokrata, koji ima reputaciju uspjeha, POBJEDU, nego komunista bez iskustva i reputaciju POTPUNOG I POTPUNOG NEUSPJEHA.

"Bez obzira volite li osobno Andrewa Cuoma ili ne, stvarno nemate izbora. Morate glasati za njega i nadati se da će obaviti fantastičan posao." On je sposoban za to, Mamdani nije!"

Tijekom svoje kampanje za gradonačelnika, Mamdani je podjednako kritizirao Trumpovu administraciju - posebno zbog imigracijskih racija viđenih u gradovima poput Chicaga i Los Angelesa, obećavajući da će zaposliti više odvjetnika za grad kako bi osporili raspoređivanje Nacionalne garde ili ICE-a.

U kolovozu je rekao da bi New York s njim kao gradonačelnikom bio "najgora noćna mora Donalda Trumpa". A nakon što je američki predsjednik rekao da bi radije Cuomoa kao gradonačelnika, Mamdani je sarkastično čestitao bivšem guverneru.

'Svjetlija budućnost'

Bivši američki predsjednik Barack Obama rekao je da budućnost "izgleda malo svjetlije" nakon što su demokrati preko noći ostvarili ključne pobjede na izborima.

"To je podsjetnik da kada se okupimo oko snažnih, naprednih vođa kojima je stalo do važnih pitanja, možemo pobijediti", napisao je na X-u.

Tko je Zohran Mamdani?

Tridesetčetverogodišnji zastupnik u državnoj skupštini i samoproglašeni demokratski socijalist uglavnom je bio nepoznat prije pobjede na demokratskim predizborima tijekom ljeta. Pristaše ga hvale kao predstavnika novog vala progresivne politike, dok ga drugi, poput Trumpa, kritiziraju kao "komunista", piše BBC.

Rođen u Kampali u Ugandi, Mamdani se sa sedam godina preselio u New York s obitelji. Pohađao je Bronx High School of Science, a kasnije je stekao diplomu iz afričkih studija na Bowdoin Collegeu, gdje je suosnovao kampusnu podružnicu Students for Justice in Palestine.

Mamdani će biti prvi muslimanski i južnoazijski gradonačelnik grada, a svoj je identitet koristio kao način izgradnje podrške diljem raznolikog grada, objavljujući predizborne videozapise u kojima govori urdu i španjolski.

Obećava pristupačno stanovanje, besplatne javne autobuse, zamrzavanje najamnina i univerzalnu skrb za djecu mlađu od pet godina.

"Ovo je grad u kojem svaki četvrti stanovnik živi u siromaštvu, grad u kojem 500.000 djece svake noći ide spavati gladno“, rekao je za BBC na nedavnom događaju. "I, u konačnici, to je grad koji je u opasnosti da izgubi ono što ga čini tako posebnim.“

The Guardian piše o Mamdaniju kao "nekadašnjem autsajderu" koji je postao glavni lik i doživio meteorski uspon.

"S pametnom prisutnošću na društvenim mrežama i kampanjom na lokalnoj razini koja je privukla međunarodnu pozornost i potaknula tisuće glasača koji prvi put glasaju - od kojih su mnogi mladi ili obojeni ljudi, ili oboje - Mamdani je pružio nacrt za agitaciju progresivcima na internetu.

Njegovi videozapisi s kojima se ljudi mogu poistovjetiti također su ponudili posebno optimističnu i srdačnu viziju New Yorka, nepokolebljivo izgrađenu na pretpostavci da život ne mora biti tako težak kao što je postao.

Za neupućene, Mamdanijevi mnogi hitovi na društvenim mrežama uključivali su njegov smisao 'halalflacije' i obećanje zamrzavanja stanarine prije nego što je skočio glavom u ledene valove na Coney Islandu. Bilo je tu viralnih fotografija bijega u podzemnoj željeznici i zadihanog Mamdanija koji poetski pjeva o cijenama stanarine dok trči njujorški maraton. Njegov viralni video u kojem je intervjuirao njujorčanske radnike obojene klase o tome zašto su glasali za Trumpa - ili uopće nisu glasali - prošle godine, posebno je odjeknuo kod mnogih.

Njegov oštar sadržaj i upornost u susretima s ljudima – uključujući i njegove kritičare – stavili su Mamdanija u oštru suprotnost sa skandalom pogođenim kandidatom stare garde, osramoćenim bivšim guvernerom države Andrewom Cuomom, koji se kandidirao kao neovisni kandidat i imao je koristi od podrške ultrabogatih donatora i korporacija", piše The Guardian.

Tri izazova za Mamdanija?

BBC je naveo i tri izazova s ​​kojima će se Mamdani morati suočiti.

1. Ispunjavanje obećanja

Mamdani je obećao univerzalnu brigu o djeci, zamrzavanje stanarine u subvencioniranim stanovima, besplatne javne autobuse i gradske trgovine mješovitom robom. Kaže da će se to platiti novim porezima na milijunaše i korporacije koji će prikupiti 9 milijardi dolara. No, neki stručnjaci doveli su u pitanje to povjerenje. I trebat će mu podrška političara države New York, što bi mogao biti težak zadatak.

2. Kritike republikanaca

U svom pobjedničkom govoru, Mamdani je izazvao Trumpa da "pojača glas", ali ostaje za vidjeti kako će se političar bez izvršnog iskustva nositi s naletom koji sigurno dolazi. Američki predsjednik već je zaprijetio povlačenjem saveznog financiranja, a predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson nije gubio vrijeme da ga napadne, nekoliko trenutaka nakon što je potvrđena Mamdanijeva pobjeda.

3. Suradnja s demokratskim vodstvom

Stranački establišment sporo je, čak i nevoljko, podržavao Mamdanija, unatoč njegovoj sposobnosti da pridobije birače koji su se na izborima 2024. okrenuli Trumpu. To je pobjeda koja će se burno slaviti među onima na ljevici stranke, ali ga umjereni u stranci možda neće tako toplo prihvatiti.

