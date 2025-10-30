Hoće li musliman zavladati New Yorkom? Zohran Mamdani je Trumpova noćna mora

Ima samo 34 godine, rođen je u Ugandi, odakle mu je otac, mama mu je Indijka, za početak je u ulozi Mr. Cardamoma, kako mu je bilo umjetničko ime dok se bavio hip-hopom, prije ulaska u politiku.

A onda je lani s mjesta gradskog vijećnika krenuo u utrku za gradonačelnika. I sada se bauk socijalizma širi New Yorkom. Njegova inkarnacija je on, Zohran Mamdani, ili, kako ga neki njujorški bogataši zovu - egzistencijalna prijetnja. "Mi jesmo egzistencijalna prijetnja milijarderima koji misle da njihov novac može kupiti našu demokraciju", poručuje Mamdani sa gotovo svakog skupa.

I od nikakve podrške prije godinu dana oko sebe je okupio pokret građana koji su od vrata do vrata sugrađanima širili njegove poruke. "Mamdani govori o temama koje su važne mnogim Njujorčanima, ali i glasačima drugdje. I o njima govori na vrlo jasan i dosljedan način, a to ljude uzbuđuje jer misle da bi možda netko stvarno mogao nešto učiniti oko šugavosti statusa quo", ističe Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Viši porezi za milijardere, priuštivi stanovi...

Mamdani zbilja obećava puno - više poreze za milijardere, zamrzavanje najamnina i priuštive stanove, što za Direkt komentira Ante Jakić, Hrvat koji baš na Manhattanu radi kao agent za nekretnine.

"Građevina u New Yorku je najskuplja na cijelom svijetu, pa to ne može biti toliko jeftino. I ako ima neki plan, sto posto će uzeti pare od government fundinga, ali da će on stvarati affordable housing za jeftinije nego što je danas, jako teško", smatra Jakić.

Teško ostvariv zvuči i besplatni javni prijevoz, dizanje minimalne plaće na 30 dolara. Ukratko, Mamdani želi vratiti New York radničkoj klasi. Ili, kako to doživljava predsjednik Donald Trump u današnjoj izjavi: "On je komunist. On je pokvaren i prljav. On je komunist. Mrzi policiju. Želi se riješiti sve policije. Mislim, kako policajac može... Mrzi Židove, a ipak ima Židove koji ga podržavaju. Mrzi Židove."

Učenik velikog Bernieja

Da, glavna optužba na njegov račun jest da je komunist, za što su optuživali i Bernieja Sandersa, Mamdanijeva političkog mentora. S tom je etiketom lako raspirivati strahove među biračima, jer elitama ne odgovaraju prijedlozi viših poreza i socijalističke reforme. I to osim republikancima, ne biste vjerovali, i većini Mamdanijevih demokrata.

"Demokratska stranka je loša! I to ne mislim zato što nisu za demokratske socijaliste, nego jer su toliko loši u slanju poruka. Pokušavaju zadovoljiti previše interesa. Žele udovoljiti milijarderima, ali istovremeno udovoljiti i ljudima kojima je teško. Ne možeš imati oboje", jasan je McClain Brown.

A njegov glavni konkurent Andrew Cuomo, bivši demokratski guvrener države New York, neki dan je objavio AI reklamu koja prikazuje kriminalce za Mamdanija. Dodajte tome onda i činjenicu da je musliman, zbog čega su ga optuživali da želi spaljivati crkve ili da bi se veselio novom 11. rujnu. Mamdani se o toj islamofobiji neki dan obratio muslimanima New Yorka. "Više od milijun muslimanskih njujorčana postoji u ovom gradu, samo da bi se osjećali kao gosti u našem domu. Više ne", kaže Mamdani.

Hoće li biti prvi musliman na čelu glavnog grada svijeta, znat ćemo već u utorak.